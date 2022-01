Abans que el nom de Gabriel Ferrater eclipsi l’atenció poètica d’aquest 2022, abans que el talent del poeta de Reus s’escampi en l'any del seu centenari, la comunitat lectora de poesia està d’enhorabona perquè hi ha una bona collita de llibres de poemes publicats en català. Destaca el Nus Schiele, d’Eva Baltasar, un poemari que té molta carn i molt de gel, i que l’autora de Permagel i Boulder ha publicat abans de treure Mamut, el volum que tancarà la seva celebrada trilogia. Però n’hi ha més, el periodista i escriptor David Castillo també té un nou volum que aplega bona part de la seva poesia, i Joan Brossa, per fi, torna a tenir la seva poesia completa, disponible, de moment ja hi ha el primer volum.

'Nus Schiele', Eva Baltasar (Club Editor)

Fascinada per l’obra d’Egon Schiele, l’escriptora Eva Baltasar ha tornat a la poesia amb Nus Schiele, un poemari atípic que comença amb un to més carnal per acabar abraçant-ne un de més místic. El dia de la presentació del volum, Eva Baltasar va dir que "quan escric poesia busco una cambra dins el meu cap", però que en aquest cas ha estat diferent. "És un poemari de fa temps… hi ha molt blau i molt de gel. Quan escrivia Permagel, quan escrivia Mamut també hi havia aquests versos. S’han alimentat un dels altres, el ball amb el llenguatge és el mateix i això fa que els gèneres es fonguin", assegura l’autora. Nus Schiele són vint poemes que responen a vint nus femenins del pintor. I per acabar-ho d’arrodonir i celebrar aquesta joia l’editorial de Maria Bohigas n’ha editat 1.000 exemplars a plom.

'L’amor com a pena capital', David Castillo (Pagès Editors)

El 1997 el periodista i escriptor David Castillo va guanyar el premi Carles Riba de poesia amb Game Over, però des que va començar a publicar la poesia sempre ha estat present en la seva escriptura. Ara, amb aquesta antologia publicada per Pagès Editors podem gaudir dels seus versos amarats pel sentiment amorós sí, no obstant també crus, durs, sense retòriques. Ginsberg i Whitman són alguns dels referents que han deixat pòsit en la poesia de Castillo, tot i que ell també s’ha nodrit de les cançons de Loquillo (el poema Al Merbeyé n’és només una mostra) o del cinema de Wim Wenders, per només citar alguna de les seves referències. Qui sap si el fer de periodista ha esmolat la seva mirada poètica, i potser la barreja de tot plegat fa que els seus versos ens convidin a mirar les coses d’una altra manera, i a nosaltres mateixos també.

'Els moviments humans', Narcís Comadira (Edicions 62)

El pintor i escriptor Narcís Comadira té una llarga trajectòria, ha conreat teatre, assaig, periodisme literari, però sobretot la poesia. I justament ara que la pandèmia ens ha tornat a deixar una mica fora de joc amb l’òmicron, Edicions 62 ha publicat Els moviments humans, un poemari breu que treu el títol d’un vers de Dante. Alguns poemes els va escriure el 2017, alguns els va escriure per recordar amics que ja no hi són i d’altres per celebrar les amistats compartides. Hi ha poemes narratius, d’altres dramàtics i tots tracten els anomenats "moviments humans". Potser perquè com escriu Comadira al poema Sense límits: "El que es a prop és el que porta lluny./ El que és real du al paradís dels símbols:/ allà hi ha pau i vida sense límits".

'Poesia Completa', Joan Brossa (Univers)

Editar la poesia completa de Brossa era un repte ambiciós i complex del qual se n'ha fet càrrec Glòria Bordons, doctora en filologia catalana i llicenciada en història de l'art. Després de dècades amb el projecte interromput (Xavier Folch va començar, però no va aconseguir enllestir), ara, sota el segell Univers del Grup Enciclopèdia Catalana i l'empenta de Bordons el primer volum de la poesia completa de Brossa ja es pot gaudir i llegir com si es tractés de l'I Ching. Que no espantin les seves 1.436 pàgines (Brossa va ser prolífic de mena), aquest primer volum és una molt bona notícia i un regal que permet fruir dels poemes d'aquest membre de Dau al Set que va experimentar amb totes les disciplines que va conrear. I la seva poesia és un autèntic festival de l'experimentació i reuneix sonets, poemes hipnagògics, cants, romanços...