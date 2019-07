Joan Subirats repeteix al capdavant de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Ell i el seu equip tenen molta feina per fer, però, ¿quines són les seves prioritats? El consistori barceloní destina 90 euros en cultura per a cada persona de la ciutat (una xifra que no està gens malament en comparació als 50 que hi destina Madrid, o als 30 euros que hi destina la Generalitat). L’equip de Subirats té un quartet de renom internacional que juga al seu favor: Gaudí, Miró, Picasso i Tàpies; però també té un complicat entramat d’equipaments gestionats per institucions diverses, i una industria cultural que reclama més ajuda.



El MNAC, el Museu Picasso, i el qüestionat Macba són els grans equipaments expositius, però Barcelona reuneix més de 90 museus, desenes d’equipaments culturals entre biblioteques, centres cívics, sales de concerts i teatres. A banda, la ciutat té un enorme patrimoni arqueològic, històric i monumental, amb una arquitectura modernista única (vuit edificis de la ciutat han estat designats com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco).



Subirats, barceloní del Raval i Catedràtic en Ciències Polítiques, té molt clar per on començar: “Per primera vegada a l’Ajuntament hem aconseguit organitzar una tinença d’alcaldia que no és específica de cultura, sinó que incorpora educació, ciència i universitats, i també acció comunitària. A efectes pràctics, una de les prioritats es reforçar els vincles entre cultura i educació, i reforçar tot allò que està als barris. Hi ha un munt de coses que fins ara han conviscut una al costat de l’altre sense massa relació, i volem fomentar la interacció. Hem constatat les desigualtats en l’accés a la cultura, només un 20% de la població de Barcelona té un contacte regular amb les activitats culturals, i això vol dir que hem de treballar molt la pedrera per reduir les desigualtats d’accés a la cultura”, argumenta Joan Subirats.

Pla de reforç de les biblioteques



Entre les tasques immediates que haurà d’afrontar Subirats hi ha la demanda dels treballadors de les biblioteques, que darrerament s’han mobilitzat per denunciar la precarietat i les retallades que pateixen. El tinent d’alcaldia assegura que “al setembre posarem fil a l’agulla per donar resposta a les seves demandes que crec que són justes. Engegarem un pla de reforçament de les biblioteques i procurarem millorar-ne les condicions físiques”.



Pel que fa a altres equipaments, Subirats destaca que la fàbrica de creació Fabra i Coats, que estrena direcció a càrrec de Joana Hurtado, es reforçarà amb la voluntat de “connectar l’educació i cultura”. L’espai, a més a més, disposarà a partir del setembre de cinc apartaments per a “residències d’artistes i creadors, oberts a nivell internacional”. Sobre els grans museus de la ciutat, la pretensió és “potenciar que parlin constantment entre ells per sumar esforços, i fomentar iniciatives conjuntes”. Així, diu el dirigent de Barcelona en Comú, “un exemple serà la gran exposició que preparen pel 202, el Museu Picasso i la Fundació Miró sobre les relacions entre Miró i Picasso”.



En canvi, el castell de Montjuïc “seguirà en la situació de ser un espai per a la memòria històrica vinculat al Born, i també amb les activitats que es programin a la Model”. A més a més, s’hi seguiran organitzant activitats exteriors com el cinema a la fresca a l’estiu, o activitats diverses per la Mercè.

La promesa de l’espai pel circ



“Ens vam comprometre a resoldre la manca d’un espai d’exhibició permanent per a les companyies de circ, i volem que això no quedi en una promesa. També ens agradaria consolidar un espai per assegurar una bona exhibició de la producció cinematogràfica feta a Barcelona. Costa molt fer una bona pel·lícula o un documental, i un cop aconsegueixen arribar a sales desapareixen molt ràpid”, afegeix Joan Subirats. El tinent d’alcaldia també reconeix la “preocupació” per la “precarietat dels artistes i del món de la cultura”. Tenint en compte que està aturat a Madrid “l’estatut de l’artista” advoca per “començar a treballar en aquest tema, amb contractes amb els músics i amb la música en viu. També volem reorganitzar les subvencions, revisar com ho fem”.



Finalment, amb relació al sector editorial Subirats parla de “reforçar el mapa literari de la ciutat i tot el que comporta, perquè som conscients que el sector i la indústria del llibre tenen un paper fonamental a la cultura de la ciutat”. En aquest sentit, recorda que al novembre Barcelona serà la ciutat convidada a la fira Milano book i, a més a més, confessa que els agradaria aconseguir “desencallar la biblioteca provincial de Barcelona prevista al costat de l’Estació de França”. Admet, però, que és difícil, perquè el govern espanyol “ha de finançar l’obra” i la Generalitat “n’ha d’assegurar la gestió”, però “amb la situació política actual no estem massa ben acompanyats per fer-ho”.