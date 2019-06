Hi ha ciutats que desperten la creació literària, París potser n’és exemple més superlatiu. Prop del Café de Flore són moltes les persones que segueixen el rastre de Marguerite Duras o George Perec. A la capital francesa fa molts anys que van crear un mapa literari perquè tots els amants de la literatura poguessin seguir les passes de les seves escriptores i autors de referència, i Barcelona també s’ha sumat a la iniciativa.



A les biblioteques, oficines de turisme i en algunes llibreries de la capital catalana es pot aconseguir gratuïtament el plànol literari. Es tracta d’una eina que reuneix i situa geogràficament el nom i l'obra d'escriptors que van viure a Barcelona, van estar lligats a la ciutat o van escriure sobre ella. La majoria de referències pertanyen als segles XIX i XX, però també hi apareix Miguel de Cervantes o el Baró de Maldà.



El mapa ha estat impulsat per l'oficina UNESCO Barcelona Ciutat de la Literatura, amb Marina Espasa al capdavant, i els periodistes i escriptors Víctor Fernández i Joan Safont. “Era una feina pendent, sobretot tenint en compte que Barcelona és capital literària per la Unesco. Ha estat una feinada perquè en molts casos sabíem que un escriptor havia viscut en un carrer però no teníem l’adreça exacte. Per esbrinar-ho hem comptat amb l’ajuda d’agents literaris i editorials. Per exemple, l’adreça d’Emili Teixidor la tenim perquè ens la va passar la gent de 62 mirant les agendes antigues; en el cas de Jaime Gil de Biedma igual, l’agència Balsells va tenir l’amabilitat de passar-nos l’adreça”, explica el periodista i escriptor Víctor Fernández.



El plànol recull llocs literaris perquè són escenaris de novel·la o perquè hi ha viscut un escriptor o llocs on els esccriptors hi han passat hores i hores. George Orwell havia de sortir al teatre Poliorama de la Rambla, ell mateix ho explica a l’Homenatge a Catalunya, o també havíem d’incloure l’hotel Majestic que va ser la primera residència de Machado durant la Guerra Civil i també un lloc sovintejat per Hemingway”, argumenta Fernández.

Un plànol ple de curiositats



Gràcies a aquest mapa, els amants de la literatura descobriran que Anaïs Nin va viure a Barcelona el 1916 perquè tenia família a la ciutat (al carrer Roger de Llúria, 56); o que per l'Hotel Quatre Nacions de la Rambla hi van passar Stendhal, George Sand i Pirandello. Qui tampoc falta al mapa és Gabriel García Márquez que passava moltes temporades a Barcelona i eren uns habituals de la icònica truiteria Flash-Flash (com també ho van ser Julio Cortázar o José Donoso).



En total, al mapa hi surten cartografiats 68 escriptors, 24 obres literàries que tenen relació amb Barcelona, 63 elements literaris (estàtues, tombes, espais literaris, fundacions d'escriptors, bars, hotels ...), 43 biblioteques (entre públiques i especialitzades), 67 llibreries (comptant les infantils i juvenils, les de llibre antic i les que es troben en mercats de llibre antic) i deu racons de lectura.



A banda d'existir en paper, el mapa també es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntamient de Barcelona on es poden descarregar set rutes literàries per la ciutat que acosten als universos creatius de Vargas Llosa, Terenci Moix, Merecè Rodoreda, Roberto Bolaño o Montserrat Roig entre molts d’altres.