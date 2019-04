És, amb diferència, el dia de l'any que concentra una major venda de llibres i, alhora, la jornada que més autors es poden trobar per metre quadrat, signant exemplars -en major o menor volum- de les seves darreres obres. N'hi ha de consolidats, que acumulen diades i i diades del llibres, i d'altres que s'estrenaran i no saben ben bé com viuran una festa que, en aquesta ocasió, els agafarà a l'altra costat del taulell. Parlem amb cinc autors que s'estrenen aquest Sant Jordi: José Ignacio Carnero, Shaina Joy Machlus, Jordi de Miguel, Laura Huerga i Patrícia Escalona.

Shaina Joy Machlus, de Nova Jersey a la Rambles



La paraula més sexi és sí (L'Altra Editorial, 2019) és el debut de Shaina Joy Machlus, nord-americana nascuda a Nova Jersei, però establerta a Barcelona. L'obra és una guia que pretén reclamar el desig i desmantellar activament la cultura de la violació a través del consentiment. "Tracta sobre el poder immediat que tenim les persones per canviar la manera com ens comuniquem i escoltem les relacions sexuals, romàntiques, familiars, professionals i amistoses", diu. Es tracta de la primera guia sobre consentiment escrita en català i castellà, i també tracta temes com identitat, sexualitat, gènere, sexe, pornografia, masculinitats i feminisme.



Machlus va viure el seu primer Sant Jordi ara fa cinc anys i encara està sorpresa per com es viu la diada. "Un dia sencer en el qual la gent toca les portades, fulleja els llibres, fa cua per aconseguir signatures... És el somni de qualsevol amant dels llibres, un dia d'adoració a la paraula escrita". No obstant això, es mostra crítica amb alguns aspectes de la jornada: "Moltes de les roses que es vendran venen d'Amèrica Central i del Sud i per al seu cultiu grans extensions de terra són ruixades amb productes tòxics que afecten la salut de les persones que les recullen i les manipulen, la majoria dones". També pensa que en el món editorial, més enllà del que s'ensenya durant la diada, "hi ha una manca de diversitat (...) El meu Sant Jordi de somni és un en el qual les Rambles s'omplen de gent de races i cultures diferents; gent cis, trans i no binària, gent amb capacitats diverses, migrants, llibres en tots els idiomes, en braille, wòlof, urdú, àrab... un Sant Jordi infinit".

Jordi de Miguel: Orwell torna a les Rambles



El periodista Jordi de Miguel (Barcelona, 1980) debuta amb l'adaptació al còmic del clàssic de George Orwell Homenatge a Catalunya, signat a quatre mans amb la il·lustradora Andrea Lucio. El còmic ha estat editat per Rosa dels Vents en català i per Debate en Castellà. "És un homenatge a la memòria i a l'obra d'Orwell. Ens sorprenia que un llibre tan emblemàtic i necessari com Homenatge a Catalunya no tingués adaptació gràfica, així que ens hi vam llençar amb la voluntat d'aportar-hi context des de l'actualitat per reivindicar-ne la importància. A més de comprimir-ne les pàgines, el que fem és imitar el moviment d'Orwell: anem als llocs per on va passar durant la seva estada i consignem el que hi veiem", diu de Miguel.



L'autor assegura que sempre ha viscut el dia de Sant Jordi amb un "plus il·lusió" però que no és massa amant de les multituds. "Aquest any hi seré més hores de les que probablement desitjaria, però tindrà l'al·licient de veure el Carnaval sota una altra màscara. Malgrat tot, és divertit perquè per un dia tothom assumeix la interpretació d'un o diversos papers que habitualment no li pertoquen, i ho fa de bon grat i sense apuntador". Reconeix que mai ha demanat una signatura en un Sant Jordi i que li dóna un valor relatiu al que ell anomena cerimònia. "No crec que sigui fonamental signar a Sant Jordi per augmentar les vendes, confio més en el poder del boca-orella". Signarà d'11h. a 12 h. a la parada de Bolibloc, a les Rambles, i a la tarda a la Fàbrica Moritz, de 17 h-18 h i a la Laie del CCCB, de 18 h a 19 h.

Jordi de Miguel en una entrevista recent amb 'Públic'. MARC FONT

Laura Huerga i Patrícia Escalona, editores convertides en autores



Les editores Laura Huerga i Patrícia Escalona viuran el primer Sant Jordi com a autores. Després de més de vint anys treballant com a editora, Patrícia Escalona (Barcelona, 1975), acaba de publicar, juntament amb la il·lustradora Ana Galvañ, Juegos reunidos feministas (Planeta de libros, 2019). "És un divertiment sobre el feminisme que pretén fer arribar al màxim de gent possible el sentit de l'humor i els jocs. Hi ha més informació de la que sembla d'entrada, perquè a través de les set diferències, mots encreuats i sopes de lletres, els lectors i lectores van aprenent sobre feministes històriques, conceptes feministes antics i moderns i sobre què significa el feminisme com a moviment social".



L'editora i escriptora pensa que signar a Sant Jordi pot ser una experiència única, però està a l'espera de com anirà el dia. "Durant els meus vint anys com a editora, l'he gaudit i patit a parts iguals amb autors i autores que han vingut al ritu d'iniciació que suposa aquesta festa. Jo no em prenc gaire seriosament a mi mateixa i si no ve ningú a què li signi el llibre tampoc no m'hi capficaré massa". Per a Escalona, signar durant el dia de Sant Jordi és una oportunitat: "A diferència dels músics o els actors i actrius, els escriptors tenen molt poc contacte amb els consumidors de la seva obra. Les signatures de Sant Jordi possibiliten el contacte i això és molt bonic. Signar a Sant Jordi és un regal, no un dret"

Laura Huerga (Barcelona, 1978), capitana de l'editorial Raig Verd, signarà el seu debut com a autora, el Tu, Calla, que comparteix amb Blanca Busquets. "A mi no em ve de nou, perquè com a editora he acompanyat molts escriptors i escriptores durant aquest dia". És un llibre sobre les llibertats d'expressió i de manifestació en el qual es fa un repàs dels drets que tenim. "Repassem la vulneració dels drets a través de casos molt coneguts i casos no tan coneguts. Hem tingut molta sort amb el llibre i ha anat súper bé, de fet ja no tenim exemplars i estem revisant-lo per fer-ne una segona edició, ja que l'acollida ha estat brutal. Imagino que és un tema que genera interès per tot el que estem vivint en l'actualitat. Volem comprendre què està passant".



Huerga recalca que els vint llibres més venuts per Sant Jordi només representen un 5% de les vendes del dia, el que posa de manifest que "hi ha vendes molt diverses, i això és una sort (...) És un dia per descobrir nous i noves escriptores, un dia de trobada. Sempre he tingut una mirada molt positiva i penso que la gran oferta de llibres desperta la curiositat". Signarà a la parada de Llegir en Català. "Em fa molta il·lusió el dia de Sant Jordi, però més com a editora que com a escriptora", conclou.

Carnero, un 'outsider' amb una relació íntima amb la literatura



José Ignacio Carnero (Portugalete, Biscaia, 1986) fa gairebé set anys que viu a Barcelona. Advocat de professió i completament aliè al món literari, acaba de publicar Ama (Caballo de Troya, 2019), un llibre de no ficció on explica la vida i mort de la seva mare, una treballadora domèstica emigrada de Galícia i establerta al marge esquerre de la ria de Bilbao. No només parla del dol, sinó que fila diferents elements com la família, la classe social, la vida de barri o la memòria de manera que el relat queda acompanyat per un context que envolta i abraça el fil principal. "Tot i que he escrit tota la vida, és el primer relat amb cara i ulls que faig i que es publica. Necessitava explicar tots aquests temes".



Carnero signarà a l'Antic Teatre a les 18 h. "D'ençà que visc a Catalunya, Sant Jordi és sempre una festa especial, perquè no la vaig viure de jove, així que la gaudeixo molt. Jo sóc advocat i no pertanyo als ambients literaris. Per a mi, la literatura sempre ha estat una activitat solitària que ha consistit a llegir i escriure. No acostumo a anar a presentacions de llibres i el meu entorn no està relacionat amb el món de la literatura. Aquest és el primer cop que la gent em llegirà", comenta. "És el pitjor dia de l'any per comprar llibres, no pots buscar el què vols, no pots demanar recomanacions o mirar amb deteniment. La festa és fantàstica, però no com a lector", afegeix.