A l’hora de desembolicar regals és clar que són més efectistes uns patins, un joc de taula farcit de reptes o el ninot desitjat durant mesos (encara que es tracti d’una minúscula i avellutada família de conills). Ara bé, regalar llibres a la mainada és com tenir un as a la màniga. Potser sí que en un primer moment queden arraconats, però un cop passat l’esverament de les festes els llibres es queden i amb una mica de sort, es converteixen en les llavors de la llegidera que intentant seguir la manera de dir de Biel Mesquida vindrien a ser les ganes de llegir.

'Els Reis Mags porten camises hawaianes', Gabriel García de Oro (la Galera)

Si això de menjar els torrons en màniga curta et preocupa aquest llibre t’interessa. Il·lustrat per Roger Zanni, la història que planteja Gabriel García de Oro la protagonitzen dos germans que viuen en un poblet on tothom està encantat amb la pujada de les temperatures i les conseqüències del canvi climàtic. A Caplloc res és normal, de fet tot és força esbojarrat. Ara bé, quan reben una carta dels Reis Mags proposant celebrar la Nit de Reis en ple mes d’agost la cosa canvia.

'Desconnectats', Míriam Tirado (El cep i la nansa)

Il·lustrat per Joan Turu aquest conte escrit per la Míriam Tirado és un preciós cop d’atenció. D’una manera divertida i entenedora reflecteix com abusem de les pantalles i què guanyem si les gestionem bé, sobretot si volem compartir temps en família. A Desconnectats tots estan més pendents de les pantalles que de cuidar-se uns dels altres, però aprenen a fer-ho diferent. I no, no són els pares qui empenyen el canvi, ni el conte no és cap crítica ferotge a la tecnologia, senzillament és una mena de faula moderna on del que es tracta és d’aprofitar bé el que tenim.

'Perdut al museu', Luisa Vera (Combel)

Les exposicions immersives han acostat l’art a moltíssima gent de totes les edats. I una mica força el que aconsegueix aquest llibre il·lustrat i escrit per Luisa Vera és que la mainada tingui ganes de passejar per un museu, en concret d’art modern. El protagonista d’aquest conte va passejant per les sales d’un museu que li descobreixen els principals moviments i artistes de l’art modern, començant per l’impressionisme i acabant per l’art pop. Les pàgines dedicades al cubisme són imperdibles.

'El Drac Rac', El Pot Petit (Montena)

L’alegria que escampa el Pot Petit, el grup de música per a públic familiar, és encomanadissa. A banda de concerts, també fan llibres i el Drac Rac és el seu tercer àlbum il·lustrat. El text és de Josep Rovira Juárez, Helena Bagué i Siddartha Vargas, i les il·lustracions de Carlos Lluch. El protagonista és el Drac Rac (molt estimat pels seguidors del Pot Petit) i l’aventura que viu demostra que les aparences enganyen, i que els cors més grans sovint s’amaguen sota aparences ferotges.

'La joia interior', Anna Llenas (Lumen)

Si El monstre de colors tenia un garbuix amb les emocions, en aquest nou àlbum il·lustrat d’Anna Llenas el tema és el compromís amb nosaltres mateixos per no perdre l’essència que ens fa ser qui som. Per què a mesura que anem creixent anem perdent la nostra essència pel camí? La protagonista d’aquesta història se’n carrega de descobrir-ho.

'El traje de lo que no importa', Sylvia Plath (Nórdica Infantil)

Sí, la poeta Sylvia Plath autora de La campana de vidre també va escriure per als més petits. De fet, aquest conte, ara recuperat per l’editorial Nórdica i que Plath va escriure quan estava de lluna de mel i encara no havia tingut al seu primer fill. La història protagonitzada per en Max Nin, el petit de set germans, és un cant a la llibertat i a la valentia d’atrevir-se a prendre les decisions pròpies sense que pesi el que diran els altres.