Tenir la complicitat del públic, l'aplaudiment de la crítica i la fidelitat dels teus seguidors et permet fer moltes coses. Per exemple, mantenir-te 30 anys en plena forma. La companyia T de Teatre celebra el seu 30è aniversari recuperant una de les seves obres més emblemàtiques, 'Delicades', d'Alfredo Sanzol -la primera en què la companyia va incorporar a actors masculins, Albert Ribalta i Jordi Rico-. Del 15 de juliol al 18 d'agost, s'instal·larà per primera vegada al Teatre Goya dins de la programació del Festival Grec, després que l'any passat, arran de la Covid, caigués del cartell. Torna aquesta història d'històries que desborden humor i màgia, diversió i tendresa. Gairebé una vintena d'esquetxos se succeeixen en aquesta calidoscòpica comèdia que Sanzol va escriure inspirant-se en la seva infància entre àvies i tietes, amb la guerra civil de fons.

El dramaturg navarrès, director de el Centro Dramático Nacional, va recuperar aquests fragments amb una mirada contemporània, commovedora, fa una dècada. "Vam estrenar 'Delicades' fa 10 anys i, com aquest 2021 en complim 30, és un doble aniversari!", celebra Àgata Roca. "Totes teníem moltes ganes de recuperar-la", aclareix Mamen Duch. "Li tenim un afecte molt especial", afegeix Carme Pla, mentre Marta Pérez assenteix. La cita amb les quatre és a l'oficina que tenen al carrer Tallers de Barcelona, ​​el seu centre d'operacions des de 2008. I costa molt poc que elles mateixes rememorin les seves pròpies històries viscudes damunt i sota de l'escenari. Anècdotes variades amb 'Delicades' com a punt de partida. Però 30 anys donen per a molt.

Anècdotes molt 'animals'

Duch: "En un petit teatre de Colòmbia ens van avisar que a la primera fila hi hauria un gos que anava sempre a les funcions"

Comencem amb una molt 'animal' que rescata Duch: "Ens va passar en un petit teatre de Colòmbia. Ens van avisar que a la primera fila hi hauria un gos que anava sempre a les funcions. No un gos de companyia d'un invident, no, un gos espectador! Vam dir: «D'acord. Però en una escena surt un gos bordant. Esperem que no passi res». I no va passar ". Pérez completa la versió: "A l'acabar l'obra, ens va venir a saludar, va moure la cua i va marxar. És broma, només se'n va anar", riu.

"Uf, en tenim tantes -reconeix Duch-. Són moltes gires i hores de furgoneta". "La Volkswagen! -exclama Pérez-. Representa una etapa en què vam fer grans gires. La d''Homes' va ser tan extensa que no tocàvem port ". Duch tira de el fil (musical): "Us en recordeu que sempre cantàvem 'A mil kilómetros', de Luz Casal? I 'Ya no puedo más', de Camilo Sesto? ". La resta li respon cantant: "Siempre se repite la misma histoooria".

Duch reprèn la paraula amb un episodi digne d'un thriller. "Camí a Vitòria, un senyor va començar a fer-nos senyals. Tenia el cotxe aturat. Nevava. Aturem la furgoneta. «Em porteu fins a la propera gasolinera?». Li vam indicar que sí i torna amb una cosa enorme, tapada amb una manta. Semblava un cadàver. Totes pensem: «Ara és quan treu l'arma». Va resultar ser l'escultor Néstor Basterretxea amb una escultura que li havia comprat Pere Portabella i que volia arreglar. Però no acaba aquí: ens va ensenyar un milió de pessetes dient: «El milió i l'escultura van amb mi». Després ens va convidar a sopar, a visitar el Parlament basc per veure la seva escultura i va venir a veure'ns a el teatre ".

Un relat porta a un altre. Aquest ho narra Pérez: "En la girad''Homes' arribàvem tard a un poble d'Extremadura. Només apropar-nos hi havia un munt de nens esperant-nos que es van posar a córrer darrere la furgoneta cridant: «Ja arriben els comediants!». Al baixar, el responsable de Cultura ens va preguntar si l'espectacle era apte per a nens. Contestem que es diuen paraules fortes, etc. Ell va insistir: «Hi ha destape o no?». Vam tenir les primeres fileres plenes de nens menjant crispetes que no paraven de riure. Va ser una de les vegades que m'he sentit més... còmica ". I què és el que senten quan no estan sobre la tarima? Quines són les seves passions? A Pla li agrada "l'autoconeixement, el creixement personal, la psicologia". A Duch, el ioga, pintar i escriure. "Tinc dos llibres publicats". La passió de Pérez és viatjar i els hotels. "M'encanta la sensació de tenir les coses necessàries per viure i prou. Tot és lleuger ". Mentre que a Roca l'atreuen "el periodisme i la política".

Una escena de 'Delicaces'. — David Ruano

Pla: "Cada obra és una aventura. Però hi ha molta inestabilitat laboral"

Per molts focus que es posin, ser actriu té les seves llums i les seves ombres. Per a Pla, "cada obra és una aventura. Però hi ha molta inestabilitat laboral". Les seves companyes assenteixen. Duch assegura que gràcies al teatre entén millor la condició humana. "És un treball en equip, però això també és un inconvenient, perquè quan no hi ha bolos ho trobes a faltar. I també al públic ". Roca constata: "Et permet viure una vida paral·lela. Però no sempre la pots ajustar a la de la família o les amistats ". I Pérez afirma: "Ser actriu et porta a viure amb intensitat un procés creatiu, però la incertesa de no saber què passarà en el futur és molt dura. La irregularitat de la professió fa que sigui difícil planificar perquè no depèn de tu 'i passen els anys!'".

Envellir i ser dona, un injust condicionant per les actrius

Roca: "Una amiga de 40 anys ha acceptat un paper de mare d'una noia de 36. Estan eliminant a tota una generació"

Precisament envellir i ser dona és un condicionant molt injust en la professió d'actriu. Totes coincideixen que la data de caducitat els arriba abans que als actors. Quina solució hi ha? "Escriure més papers per a dones de la nostra generació", suggereix Duch. "Una amiga de 40 anys ha acceptat un paper de mare d'una noia de 36. Estan eliminant a tota una generació". "I no només la nostra, també la de les dones de 60", critica Roca. Pla considera: "Cal una reeducació de la societat. Esperem que el canvi el vegin les nostres filles. O les filles de les nostres filles, perquè és un tema que arrosseguem de fa segles.

Pérez: "Aquesta societat consumista ens obliga a conservar-nos joves"

Pérez advoca per "canviar el punt de vista. De vegades, fins i tot les mateixes dones no lluiten per canviar la situació o ni tan sols en són conscients. Portarà temps aconseguir-ho". Pla prossegueix: "És molt injust. Perquè ens aparten just quan més en saps. Una doctora amb 30 anys d'ofici té molts més coneixements i està més valorada. Això no passa amb una actriu ". Duch va més enllà: "La societat valora molt poc a la gent gran. A l'experiència i la maduresa". I Pérez aporta una encertada visió panoràmica: "Aquesta societat consumista ens obliga a conservar-nos joves. No es permet envellir, perquè també hi ha molts interessos econòmics en la moda i la cosmètica ".