La CUP arrenca el seu debat estratègic per "analitzar i replantejar" la seva proposta política

La CUP ha encetat aquest dissabte el debat estratègic que confia que servirà per "analitzar profundament i replantejar" la seva proposta política de candidatura. Així ho ha explicat el portaveu del grup motor que coordina l'anomenat "Procés del Garbí", Non Casadavall, en el primer Congrés Nacional Obert que s'ha celebrat al Palau de Fires de Girona i que ha reunit uns 650 militants i simpatitzants. Per als anticapitalistes, aquest cicle de debats és "una eina útil" per aconseguir ser "més i millors".



Aquesta iniciativa va néixer després de les eleccions generals del 23 de juliol, arran la pèrdua de representació de la CUP al Congrés dels Diputats. Es va anar construint a poc a poc la proposta, fins que l'octubre passat van decidir explicar el full de ruta i van presentar el grup motor de 17 persones que dirigirà el procés en un acte al parc de l'Espanya Industrial de Barcelona. Malgrat que els cupaires al·legin que els resultats del juliol podien ser "millorables", la voluntat d'aquest debat estratègic és emprendre un nou cicle polític.

Una altra de les portaveus del grup motor, Maria Gordillo, ho ha expressat així: "És un punt de partida per poder tornar a tenir una CUP forta, amb una proposta estratègica clara i amb capacitat per organitzar el màxim nombre de gent". Segons Gordillo, l'objectiu és plantejar "una esmena a la totalitat" al sistema capitalista i erigir-se com a alternativa. A tall d'exemple, la portaveu ha exposat la situació de sequera que viu Catalunya i ha denunciat que "les úniques propostes són imposar restriccions de l'ús de l'aigua i protegir els interessos privats del lobby turístic i de les empreses".



Així mateix, i després de la notícia que el mòbil de l'exdiputat de la CUP David Fernández va ser intervingut amb l'autorització de l'Audiència Nacional, els portaveus han afirmat que el "Procés de Garbí" ha de servir, també, per "donar solucions a una repressió cada cop més gran". "Les infiltracions, les escoltes i aquests processos al·legals o en alguns casos radicalment il·legals necessiten una resposta ferma", ha asseverat Casadevall.

El primer Congrés Nacional del "Procés del Garbí"

Aquest primer congrés es fonamenta en tres aspectes: un primer punt és el rol que ha tenir la CUP en l'àmbit institucional i les aliances que ha de tenir. En segon lloc, es vol abordar el procés de mobilització des del 2011 i fins el 2019, posant el focus en el referèndum de l'1-O del 2017 i la posterior mobilització del 3-O. I, finalment, el tercer bloc posa sobre la taula el model organitzatiu de la CUP i la connexió entre l'estructura nacional del partit i la seva militància.



D'aquest primer Congrés en sortiran unes conclusions que després es debatran a les diverses Assemblees Territorials, i no es descarta que sobre algunes qüestions específiques es pugui fer trobades nacionals. En última instància, després de recollir totes les aportacions en aquests espais, es redactaran unes ponències organitzatives i estratègiques i se celebrarà una Assemblea Nacional per debatre-les i, si s'escau, aprovar-les. Es preveu organitzar aquesta Assamblea el juny de 2024.