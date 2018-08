La CUP no assistirà als actes del 17-A per "respecte a les víctimes" i "coherència política"

A la CUP no tenen por d'una controvèrsia si creuen que els seus arguments són sòlids i raonables. Aquest és el cas per no assistir als actes oficials de demà en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. En una roda de premsa a la plaça Sant Jaume, la CUP ha recordat que les organitzacions de l'esquerra independentista –de la qual en formen part la CUP, Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Coordinadora Obrera Sindical (COS)– convocarà per demà una manifestació al Portal de la Pau a les 10:00, uns trenta minuts abans que comenci l'acte oficial a la Plaça Catalunya organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Amb aquest acte la CUP vol evitar participar en el que considera una "pantomima" que, a més, servirà per "reforçar la idea d'unitat d'Espanya".



El diputat cupaire Vidal Aragonés ha destacat als periodistes presents que la seva formació es va quedar "sola" demandant un ple extraordinari a la cambra per conéixer el que havia passat. Davant d'això ha denunciat l'actitud de Ciutadans com "fum, fum i més fum". Quant a l'acte paral·lel de demà, ha fet una "crida" a participar-hi i ha recordat que la CUP, com la resta de partits, expressa la seva "màxima solidaritat amb les famílies de les víctimes i el municipi de Ripoll per tot el que ha travessat". Per això ha expressat el seu "absolut rebuig" a la presència als actes de demà de Felip VI, a qui ha descrit com "un comercial d'armes per a l'Aràbia Saudita, un règim despòtic i dictatorial", "més enllà del paper de menyspreu del rei" als fets d'octubre després del referèndum de l'1-O. En aquest sentit, ha criticat a aquells que "demà venen a fer-se una foto" si no hi ha un reconeixement complet de les víctimes, que en alguns casos, ha senyalat, han d'esperar un any per poder rebre suport institucional. Sense conéixer realment el que va passar el 17-A en un ple extraordinari al Parlament, "no servirà de res fer-se la foto, com faran molts demà".



Preguntat per les crítiques que s'han fet a l'independentisme per pretesament haver tractat de polititzar l'acte, Aragonés ha contestat que aquestes en qualsevol cas "ja s'estan fent" i que el que en realitat és "hipòcrita" és participar en els actes oficials acompanyant la figura del monarca. "Estem explicant el nostre plantejament", ha dit el diputat cupaire al reblar que "mai se'ns farà perdre una cosa tan fonamental per a la CUP com és la coherència política".

Els taxistes tampoc assistiran a l'acte oficial



Tampoc els taxistes de Barcelona participaran a l'acte oficial del 17-A. Públic ha tingut accés a la resposta d'Elite Taxi a l'Ajuntament de Barcelona. "Des de la nostra associació agraïm profundament la invitació, ja que en aquells moments tan durs vam estar molt implicats", manifesten des de l'associació. Els taxistes, que durant el 17-A van fer serveis gratuits i van portar ampolles d'aigua a la gent que havia quedat atrapada a les rondes, agraixen "a la nostra alcaldessa i tot el seu equip el respecte i la defensa que ha mostrat pel nostre col·lectiu, però no anirem a l'acte per principis i perquè no volem ser hipòcrites".



Els taxistes no volen partcipar a "cap acte on vagin persones de partits polítics que practiquen terorrisme d'estat (sota el nostre punt de vista)". "A aquestes persones no les veiem quan se suicida algú a qui han desnonat per donar-li la casa al banc, no els veiem donant mantes als sense sostre perquè han patit l'assetjament de les multinacionals que ells alimenten i defensen continuament, i com això moltes coses més que, com vostès poden imaginar-se, no cal dir". "I del cap d'Estat millor ni parlem", afegeixen.



"Aquesta asociació sempre va estar al costat dels seus ciutadans i de la nostra alcaldessa, però precisament perquè sigui un acte tranquil, preferim no assistir i per la tarda farem el nostre homenatge particular", asseguren. Aquest acte independent dels taxistes es realitzarà per la tarda les Rambles, i en ell "es rendirà homenatge a les víctimes i als herois anònims dels quals ens sentim profundament orgullosos".