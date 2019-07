"El que tenim per davant mereix molt la pena. Hem de treballar per buscar un acord, i després per tirar endavant tot allò en el que coincidim, el que ens uneix. I el que ens uneix és la promesa de l'esquerra". Aquesta ha estat el breu missatge que llançat Pedro Sánchez a Unidas Podemos durant el seu llarg discurs d'investidura, de gairebé dues hores, on el candidat socialista ha admès les dificultats que estan havent-hi per arribar a una pacte, "perquè estem comprovant que no és gens fàcil", ha apuntat. En la seva intervenció, el líder del PSOE no ha dit res sobre Catalunya.



Tot i això, Sánchez ha indicat que val la pena seguir-ho intentant i ha destacar que tots dos partits estan cridats a posar en marxa totes les polítiques que comparteixen i aparcar les diferències. Sánchez s'ha limitat a fer un discurs sobri, sense sorpreses ni anuncis nous, una mica pla i amb escasses picades d'ullet al seu soci preferent. De fet, tampoc ha fet especial èmfasi en sol·licitar l'abstenció de PP i Ciutadans o, almenys, no ha posat el mateix èmfasi que en les últimes setmanes. Sánchez s'ha limitat a recordar que els espanyols ja van triar el 28 d'abril i, per això, els ha instat a facilitar la investidura, per la qual cosa els "demanarà i exigirà" que no impedeixin que "Espanya avanci".



Sánchez s'ha limitat a desgranar el programa electoral del PSOE, incloent alguns punts pactats amb Podemos en els Pressupostos, i a exposar un projecte polític basat en sis eixos que vol abordar durant el seu mandat: ocupació de qualitat i pensions dignes; revolució tecnològica, emergència climàtica; igualtat entre homes i dones; lluita contra la desigualtat social i el repte d'Europa.



Amb detall, Sánchez ha concretat i ha desgranat les mesures que vol impulsar en cada apartat, i ha llançat una enorme bateria de propostes per tirar endavant, si finalment és investit president del Govern. Així, ha parlat d'un nou Estatut dels Treballadors, de derogar la Llei Mordassa, d'eliminar els aspectes més lesius de la reforma laboral, d'una nova Llei d'Universitats, de controlar el preu dels lloguers o de desenvolupar la Llei de Memòria Històrica .



Pràcticament, ha citat les 110 principals mesures que inclou el programa electoral amb el qual es va presentar a les eleccions generals, i que els socialistes van indicar que serien la seva fulla de ruta si governaven. Com a dada més nova, Sánchez ha carregat contra la "irresponsabilitat" d'haver revertit Madrid central, i ha llançat un compromís nou que no estava recollit en el seu programa polític: regular per llei que les ciutats de més de 50.000 habitants tinguin "zones de baixa emissió obligatòria".



Sánchez s'ha centrat tant en la seva proposta programàtica i en el seu projecte polític que no ha fet ni una sola referència a Catalunya en tota la seva intervenció, limitant-se a defensar l'Espanya autonòmica. El candidat ha acabat com ha començat, cridant a la "responsabilitat i la generositat" de tots perquè hi hagi Govern a Espanya i no s'instal·li el país en el bloqueig polític. I, per això, l'únic que ha posat sobre la taula ha estat merament seu programa electoral.