Denunciat l'alcalde i el cap de la Policia de Palamós per tapar una multa a un regidor

El CSIF (Central Sindical Independent i de Funcionaris) ha portat davant la Fiscalia de Girona una multa per excés de velocitat que es va imposar l'any passat a un vehicle policial no logotipat que circulava per l'autovia C-31 en direcció Girona. El sindicat assegura que, en un primer moment, es va "culpar" a agents de la policia local, però que més endavant, "es va demostrar que la persona que conduïa el vehicle en aquell moment era un regidor del consistori".

El sindicat diu que, lluny d'investigar-ho, la Policia Local va expedientar dos agents que pretenien "esbrinar què havia passat". Segons el CSIF, el consistori va preferir "pagar amb un recàrrec de 650 euros una multa de 150 a identificar el veritable culpable". Davant dels fets, el sindicat ha denunciat l'alcalde de Palamós, el regidor implicat i el cap de la Policia Local per un delicte de falsedat documental i un contra l'Administració Pública.



Conductor no identificat

El cas es remunta al mes de setembre de l'any passat quan el cotxe va ser detectat fora de la seva àrea d'actuació, concretament al terme municipal de Castell d'Aro, circulant a 111 quilòmetres per hora en un tram amb una velocitat màxima permesa de 80 quilòmetres per hora. La multa suposava pagar 300 euros i la pèrdua de 2 punts del carnet, però com que ningú es va identificar com a conductor, la sanció imposada pel Servei Català de Trànsit es va triplicar.

Segons consta a l'escrit que s'ha presentat davant de la Fiscalia, el cap de la Policia Local va ser qui va comunicar que no s'havia pogut identificar el conductor del vehicle multat, però que en el moment dels fets "estava de servei" i que "molt probablement va saltar la placa d'algun vehicle sospitós de cometre delictes a la població" i que "van sortir amb el vehicle de paisà urgentment". "Al no localitzar-lo no ho van registrar", remarca.

El sindicat, però, no es creu aquesta versió i assegura que era un regidor qui duia el vehicle, tenint en compte que "l'havia estat utilitzant de manera ocasional fins al dia que es va interposar la sanció". A més, discrepen de les afirmacions del cap del cos i, a la denúncia, asseguren que el dia dels fets el vehicle en qüestió "no es trobava de servei" i que "és impossible que cap agent pogués fer-ne ús". Entre d'altres coses, perquè només hi havia quatre policies de servei: "un a la central i els altres tres estaven prestant altres serveis en vehicles diferents al denunciat".

El CSIF tampoc veu possible que no es pogués identificar quin agent era el conductor del vehicle tenint en compte que "l'ús de vehicles policials estan subjectes a un control estricte i protocol·litzat" i defensen que "per part dels denunciats s'ha intentat en tot moment evitar la identificació del conductor del vehicle i que les respostes són evasives i contraries al protocol".

"Depurar responsabilitat"

Davant dels fets, els delegats de la Policia Local de Palamós van presentar, a mitjans de febrer, una instància demanat informació sobre el cas, però davant les escasses explicacions, van decidir iniciar accions per esbrinar què va passar i "depurar responsabilitat".

Un agent va anar a la ràdio municipal a denunciar-ho i uns dies després se li va obrir un expedient informatiu. El mateix dia, denuncien, n'hi van obrir un altre a un agent per "desobediència", tot i que estava de baixa. L'agent que va anar a la ràdio, a més, ha demanat posar en marxa el protocol d'assetjament i actualment està de baixa "per la persecució laboral que rep per haver denunciat els fets".

El CSIF insisteix que "s'estan produint fets greus" que impliquen una "clara conducta antisindical, un abús d'autoritat i una possible prevaricació". El sindicat recorda que el mes d'abril ja van demanar que s'obrís un expedient disciplinari contra el cap de la Policia Local pel "desprestigi continu al que eren sotmesos els delegats d'aquest sindicat per part del funcionari".