Els Mossos han desallotjat aquest dimecres la Casa Àfrica, al carrer Canuda de Barcelona, amb un fort desplegament d'agents antidisturbis. Es tracta d'un bloc on vivien 30 persones migrades sense alternativa habitacional, propietat de l'Escola d'Hoteleria i Turisme (CETT), un centre adscrit a la Universitat de Barcelona. El moviment per l'habitatge i l'Ajuntament han criticat que la propietat no ha volgut negociar i no s'ha pogut aturar el desnonament.

El dispositiu policial ha estat visible des de primera hora del matí, i tot i que en un principi semblava que el desnonament s'aturava, finalment no ha estat així. A les portes s'hi han concentrat algunes desenes de persones per intentar aturar-lo, però finalment els ocupants de la casa han sortit sense oposar resistència.

El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, havia criticat la "insensibilitat i rigidesa" del CETT per "negar-se" a aturar el desnonament i "traspassar" tota la responsabilitat a l'Ajuntament. Al novembre es va paralitzar un altre intent de desnonament davant l'inici de negociacions, però finalment el CETT es va fer enrere, segons els moviments per l'habitatge. L'Ajuntament treballa per reallotjar les persones que han quedat sense llar.