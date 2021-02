La pandèmia està minvant, però amb un aplanament de la corba i un descens molt lent. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ho ha advertit en roda de premsa per informar sobre la campanya de vacunació, i ha advertit que caldrà estar amatents sobre "si aquesta tendència es consolida": "Hauríem de pensar si les variants estan aturant el descens, però això només és una hipòtesi". De fet, Argimon ha informat que s'han detectat els dos primers casos de la variant brasilera, de la que se sospita que podria incentivar la reinfecció de persones que ja han passat la Covid-19: "Sembla que aquesta variant té més infecció, però no sembla que suposi més gravetat", ha dit.



Pel que fa a la variant britànica, que ja suposa una tercera part dels casos, Salut preveu que la soca superi la variant provinent de Wuhan d'aquí poc a Catalunya. A la comarca d'Osona ja és predominant, amb un 78% dels casos estudiats. A Barcelona, la variant britànica suposa entorn el 36%.



A més, Argimon ha advertit que, si bé la velocitat de transmissió i els positius diaris s'han reduït, els ingressats a les UCI encara superen els 600: "Si ara comencem una quarta onada, la comencem amb 300 malalts més que la segona". El secretari ha recordat que el volum d'ingressats greus a partir del qual s'iniciava la segona onada, al voltant dels 140, i la tercera onada, al voltant dels 320 ingressos, estava molt per sota de la xifra actual: "Amb les UCI, no podem reduir la velocitat ràpidament. No són malalts que es queden 4 o 5 dies, s'hi estan unes setmanes".

Les vacunes arriben a les persones dependents

Salut també ha anunciat que s'ha detectat una regressió de la malaltia entre els sanitaris de més del 80% en aquells vacunats amb la segona dosi: "Observem que ja després de posar la primera dosi de la vacuna i una menor taxa de casos", ha anunciat la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. Aquest és el mateix efecte que Salut ja va detectar a les residències, on Argimon ha anunciat que s'hi podrà reprendre una "certa vida plena": "Si una persona surt a passar uns dies i ha de tornar a la residència, no necessitarà PCR o estar en quarantena uns dies".



A les residències, on la campanya està en la fase final tant pel que fa a la gent gran com amb la gent amb discapacitats, han notificat una baixada substancial dels ingressos i de la mortalitat. Tot i això, el secretari ha matisat que les mesures de prevenció com la mascareta o la distància de seguretat no es podran aixecar amb la vacuna: "Recordem que el que fa la vacunació és evitar la malaltia. És a dir, que si tu t'infectes, aquesta infecció et causi una malaltia no greu. El que no preveu és del contagi".



Aquesta setmana, Salut ha començat a vacunar els "grans dependents" de grau tres, així com de grau u i dos si acudeixen a centres de dia, i les persones en programes d'Atenció domiciliària prioritzant els majors de 80 anys. En aquest grup també entren els seus cuidadors, tant aquells que treballen als centres, com els treballadors domiciliaris, siguin assalariats o siguin persones de l'entorn que cuiden informalment. En el darrer cas, es vacunarà una persona per cada major de 80 anys. També s'ha començat ja a administrar la vacuna als ingressats per trasplantaments als hospitals.



Alhora, els treballadors essencials avancen en la campanya de vacunació com per exemple grups de sanitaris com psicòlegs o logopedes, els bombers, els Mossos d'Esquadra o els funcionaris de presons, que ja estan vacunats en un 78%. Els docents també han començat a rebre els missatges per tenir accés a les dosis, amb una gran acceptació segons Cabezas, i els primers ja van ser citats ahir. Així mateix, els treballadors de funeràries començaran la campanya la setmana vinent, i Salut també té previst vacunar d'aquí poc la població penitenciària.

Dosis per a les persones entre 45 i 55 anys

El secretari general també ha anunciat que s'està valorant citar les persones entre 45 i 55 anys als CAPs per vacunació, el que suposaria compaginar una campanya per grups vulnerables amb una campanya per edats: "Veurem si cridem o bé les persones amb algun factor de risc entre 45 i 55 anys, com pot ser una diabetis o una malaltia pulmonar, o bé a la població general d'aquella franja d'edat".



Aquest tipus de mesures per "treballar en paral·lel" a les etapes, però, dependrà del volum de vacunes, que aquesta setmana s'han tornat a endarrerir amb les dosis pendents de Moderna: "Arribaran a finals de la setmana vinent. Però ja havien d'arribar 60.000 dosis, i ara només arribaran la meitat, unes 30.000", ha dit Argimon. També s'ha reduït l'entrega de 90.000 vacunes d'Astrazeneca a 60.000, per la qual cosa Salut guardarà un nombre de dosis per assegurar les segones dosis.