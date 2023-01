Detenen acusat d'homicidi a la parella de la dona que va aparèixer morta a Balaguer amb un ganivet clavat a l'estómac

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous la parella de la dona de 38 anys que dimecres va aparèixer morta, amb un ganivet clavat a l'estómac, a casa seva a Balaguer. L'home, de 44 anys, està acusat d'un delicte d'homicidi.

Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta a les 7.47 h. L'home va explicar als agents que, quan s'havia despertat, havia vist la dona sobre el llit amb un ganivet clavat a l'estómac. Quan els serveis d'emergències van arribar al domicili, no es podia fer res per salvar-li la vida.

L'home també va dir als agents que algun dia ella li havia expressat la seva intenció de llevar-se la vida. I no només això, sinó que assegura que li havia detallat que ho volia fer clavant-se precisament un ganivet.

Finalment, però, els Mossos han detingut l'home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona, en trobar signes de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions.

Caldrà esperar el resultat de l'autòpsia per saber les causes del decés: s'espera que sigui clau per determinar si va ser un suïcidi o no. Això no obstant, l'ACN va avançar que la ferida podria no ser compatible amb la mort. Segons el mitjà Segre, se sospitava que la defunció podria respondre a altres causes com la ingesta de determinades substàncies.

El perfil

La víctima feia uns anys que residia a Balaguer, després que arribés des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons ha detallat Segre, tenia tres fills, però no residien amb ell. El mitjà també ha detallat que la dona havia estat atesa pels serveis socials i en alguna ocasió havia demanat diners als vianants.