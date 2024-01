Detenen l'exparella de la dona assassinada a finals d'any a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys com a presumpte autor de la mort de la seva exparella. L'arrest va tenir lloc divendres passat, i aquest dilluns el presumte autor dels fets ha passat a disposició del jutjat de violència sobre la dona de Barcelona, segons explica el cos en un comunicat.

El feminicidi va tenir lloc el 29 de desembre, quan la policia va localitzar el cos sense vida d'una dona, de 38 anys, en un domicili del carrer Navas de Tolosa, al districte de San Martí de Barcelona. La Divisió d'Investigació Criminal del cos va obrir una investigació que ha permès identificar i localitzar l'home. El cas continua sota secret d'actuacions.

15 feminicidis el 2023

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha expressat el seu condol i escalf a l'entorn de la dona assassinada i als veïns i veïnes de la localitat. Ha indicat que amb aquest cas el nombre de víctimes de violència masclista durant el 2023 s'ha elevat a 15. Des de l'any 2012, quan es van començar a recollir dades oficials, hi ha hagut 128 feminicidis a Catalunya. A més, el nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista és de vuit el 2023 i de 92 en la darrera dècada.

En un comunicat, el Departament ha considerat que l'erradicació de les violències masclistes és una "qüestió de país" i ha fet una crida a "sumar esforços" des de tots els àmbits de la societat per acabar amb aquesta xacra. Ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva i ha demanat el màxim respecte a la intimitat de la víctima i del seu entorn, per facilitar el seu procés de dol i no afegir més dolor evitant amb cap mena de revictimització.

També ha animat les víctimes a trucar al telèfon 900 900 120 davant qualsevol indici o situació de violència masclista. Es tracta d'una línia "gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i que opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes", ha apuntat.

Així mateix, ha remarcat que les dones que estiguin patint algun tipus de violència masclista també poden adreçar-se a qualsevol dels serveis de la xarxa pública que s'ubiquen arreu del país. D'altra banda, ha recordat que en cas d'emergència davant d'una agressió, cal trucar al telèfon 112.

un minut de silenci a la plaça Sant Jaume

L'Ajuntament de Barcelona també ha expressat el seu condol a la família i les amistats de la víctima i ha activat el protocol de dol establert conjuntament amb institucions i entitats. Així, ha convocat un minut de silenci a la plaça Sant Jaume dimarts a les 12.00 hores. En aquest sentit, ha reiterat el seu suport envers totes les dones que es troben en aquestes situacions.

El consistori ha recordat que totes les víctimes i els seus fills tenen al seu abast un seguit de recursos específics d'atenció i assessorament a través del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), ubicat al carrer Marie Curie, 16. També ha detallat que poden adreçar-se al telèfon d'atenció a les violències masclistes, 900900120, que és gratuït i confidencial, i al 112 en cas d'emergència.