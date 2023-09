Detinguts dos menors per altra una violació grupal a Badalona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres dos menors per una agressió sexual en grup a una altra menor el passat 3 de juny a Badalona. Els fets van passar el 3 de juny a Badalona, segons ha detallat la policia en un comunicat.

Un testimoni va donar l'avís dels fets a la policia el mateix dia que van passar. Agents de la Unitat Central d'Agressions sexuals dels Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu aquest divendres i ha acabat amb els menors arrestats, que ja han passat a disposició de Fiscalia de Menors.

Des del dia de l'agressió, la víctima ha rebut atenció i continua actiu el protocol de protecció i acompanyament per part del Grup d'Atenció a la Víctima de la Unitat Central d'Agressions Sexuals.



Vuit violacions grupals a menors

Els Mossos d'Esquadra han obert durant l'últim any vuit investigacions per casos de violacions en grup comeses entre menors a Badalona. Quatre dels casos han passat en entorns d'oci (tres al centre comercial Màgic), mentre que la resta han estat en altres espais de la ciutat. Dels 21 joves identificats, a sis se'ls ha detingut, 13 no es poden imputar per edat i a la resta se'ls ha pres declaració en qualitat d'investigats.

El primer cas que va transcendir públicament va ser el d'una nena d'onze anys als lavabos del Centre Comercial Màgic Badalona el novembre passat.