Diez destinos ideales para viajar en furgoneta camper o autocaravana por Catalunya este verano

Cada vez son más los que optan por viajar con la casa encima, literalmente. Y es que son muchas las ventajas de recorrer el mundo sobre cuatro ruedas, como la libertad de horarios o dormir donde quieras. La furgoneta o la autocaravana es ideal para realizar una escapada de dos o tres días. Tampoco hay que ir muy lejos para disfrutar de un viaje en furgoneta camper o autocaravana, en Catalunya hay lugares ideales para hacer una ruta. Si eres de montaña, los Pirineos, la sierra del Montsant o Montserrat son la mejor opción. Pero si prefieres despertarte enfrente del mar, la Costa Brava o el Delta del Ebro son perfectas. Te proponemos 10 destinos para viajar en furgoneta por el territorio catalán.

¿Se puede aparcar y dormir en todas partes?

Pero, antes, es importante aclarar algunos puntos. ¿Se puede aparcar y dormir en todas partes? La respuesta es no, pero con muchos matices que deben tenerse en cuenta. Según la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), se puede dormir en una furgoneta aparcada siempre que no se acampe, es decir, que no sobresalga nada de los límites del vehículo. De ahí la diferencia entre pernoctar y acampar. Ahora bien, cada municipio es libre de aprobar las ordenanzas que crea y prohibir su aparcamiento en determinadas zonas. Por lo tanto, es recomendable informarse previamente sobre el lugar donde quieres pasar la noche.

Además, existen dos circunstancias en las que las normas para pernoctar, estacionar o acampar pueden cambiar. La primera excepción afecta a los lugares cercanos al litoral, ya que según la Ley de Costas, se prohíbe el estacionamiento, así como las acampadas, en una franja de 6 metros tierra adentro desde el mar. Normalmente existe una señalización que lo indica.

Parque Natural de las Montañas de Montserrat

Uno de los destinos imprescindibles para los amantes del mundo camper es Montserrat, que ofrece decenas de sitios donde pasar una noche en medio de la naturaleza. En Monistrol de Montserrat hay un área de autocaravana gratuita y con servicios. También se encuentra el aparcamiento de Can Jorba, cerca del Bruc, con unas vistas espectaculares. La tercera opción es dormir en el aparcamiento de la ermita de Santa Cecilia, un lugar bastante tranquilo aunque en temporada alta suele estar muy transitado.

Las montañas de Montserrat esconden multitud de rincones y caminos salvajes entre sus gigantes cilíndricos. Más allá del santuario benedictino y el tren cremallera, este paraje natural a escasos kilómetros de Barcelona ofrece experiencias de todo tipo, desde recorrer sus bosques a contemplar el paisaje a través de sus miradores. También es ideal para practicar la escalada.

La sierra del Montsant, en Tarragona

Otro destino para los amantes de la escalada y del mundo camper, que suelen ir de la mano, es la sierra del Montsant, en Tarragona, con más de 800 vías abiertas. Una parada obligatoria es Siurana, una localidad agregada en Cornudella del Montsant (Priorat) conocida por sus espectaculares puestas de sol de cara a la Sierra del Montsant y a las montañas de Prades.

El conocido pueblo de Siurana. — Turisme Siurana

¿Dónde dormir? Pues una de las opciones más prácticas es el refugio de Els Masets, en La Riba (Alt Camp), junto al río Brugent y el Francolí. Ubicado a pie de carretera, junto a las paredes de escalada de las montañas que rodean el municipio, ofrece servicio de duchas de agua caliente y bar. También tiene zona de acampada donde poder aparcar y pernoctar.

El Delta del Ebro

Vamos ahora un poco más al sur, en el Delta del Ebro, una de las zonas menos masificadas de Catalunya e ideal para ir en furgoneta y disfrutar del paisaje verde de los arrozales. Además, encontrarás las playas de arena más extensas del territorio catalán para pasear durante un buen rato: la playa de la Marquesa, de Riumar, de los Eucaliptos, del Trabucador... Todas forman parte del Parque Natural del Delta del Ebro. La más popular es la de la Punta del Fangar. Para llegar, debes dejar la furgoneta en el parking de la playa de les Marqueses y caminar unos cuatro kilómetros a través de las dunas hasta el faro.

En las zonas protegidas del Parque Natural del Delta del Ebro no está permitido pernoctar, pero hay varios campings y áreas de servicio, algunas gratuitas. Por ejemplo, el área de Amposta o Deltebre y la Casa de la Fusta, ésta última situada en la Encanyissada.

Vistas del paseo fluvial desde el mirador de Zigurat. — Turisme Delta de l'Ebre

La Vall de Boí, en los Pirineos

En esta lista no podía faltar una ruta por el Pirineo catalán. Te proponemos la Vall de Boí, conocida por su gran riqueza en patrimonio natural y patrimonio mundial románico por la UNESCO, ya que encontramos una gran concentración de iglesias construidas con este estilo arquitectónico.

Sant Climent de Taüll - Marta Lluvich / ACN.

Hay varias zonas en las que se permite pernoctar. Una de ellas es el Área de autocaravanas del Pla de l'Ermita, una espaciosa plataforma diseñada para el estacionamiento de autocaravanas y furgonetas, ofreciendo unas vistas espectaculares. Situada a tan sólo 5 km de la estación de esquí de Boí Taüll, cuenta con un total de 30 plazas. También encontramos el área de estacionamiento de Barruera, destinada principalmente para el estacionamiento. Dispone de servicios para el vaciado de aguas grises y recogida de agua.

La Garrotxa, tierra volcánica

La Garrotxa, una de las comarcas con más encanto de Girona, es conocida como la zona volcánica de Catalunya. La mayor parte del territorio se encuentra a menos de 600 metros de altitud y las montañas más altas no superan los 1.600 metros, territorio típico de media montaña, marcado también por la vegetación y la naturaleza.

Se trata de una comarca marcada especialmente por la historia volcánica, con más de 40 volcanes y varias coladas de lava que forman un paisaje suave y sin demasiados desniveles, protegido por el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Esta zona es ideal para pasar unos días y hacer excursiones con los más pequeños.

El Desfiladero de Mont-Rebei

Entre Aragón y Catalunya, se encuentra el desfiladero de Mont-Rebei, que talla de norte a sur la sierra del Montsec, primera gran formación de los Prepirineos catalanes. Se trata de un espacio natural con un paisaje espectacular con unos acantilados impresionantes. ¿Cómo llegar? Por la carretera N-230 (Lleida - Valle de Aran), hasta Pont de Montanyana (Ribagorza). Al llegar al pueblo, se toma la carretera que va a Tremp (C-1311) y cruzado el puente sobre el río Noguera Ribagorzana, unos 200 metros más, el camino se desvía a la derecha por un desvío señalado como "Reserva del Congost de Montrebei". También desde Àger y Corçà (la Noguera), sólo se puede acceder a pie desde el sendero (GR-1) que atraviesa el Espacio Naturaleza Congost de Mont Rebei.

La muralla de Finestres. — Congost de Mont-rebei

La Costa Brava en furgoneta

La Costa Brava es ideal para hacer con furgoneta o autocaravana. Hay decenas de zonas donde aparcarla y pernoctar después de un día de playa. Además, es la excusa perfecta para realizar un tramo de camino de ronda y ver las mejores calas del litoral catalán. Te proponemos el tramo de S'Agaró, en Sant Pol de Mar, a Sa Conca (Platja d'Aro). El recorrido es de 6,5 kilómetros y por el camino encontrarás la cala Pedrosa y la cala sa Conca, donde podrás detenerte a contemplar el Mediterráneo desde el mirador. El camino de este tramo es bastante accesible y es ideal para hacer con niños.

Los pueblecitos pescadores de la Costa Daurada

Si ya tienes muy vista la Costa Brava, te recomendamos una ruta por la Costa Daurada más auténtica: Torredembarra, Altafulla, Ametlla de Mar, Hospitalet de l'Infant, Mont-roig, Tamarit... Son pueblecitos pescadores que esconden las mejores calas y playas de la provincia de Tarragona. Una de ellas es la cala de las Sirenes, en Mont-roig (Baix Camp) y Miami Platja. Tiene unos 170 metros de longitud y combina la arena fina y dorada con piedras y aguas cristalinas. Se trata de un lugar tranquilo y pausado, pero con aparcamiento y duchas.

Cala de les Sirenes. — Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Los viñedos de la Terra Alta

Acabamos con un sitio de Catalunya poco conocido, pero con mucho encanto: la Terra Alta. Esta comarca, situada en el sur del país, esconde una tradición vitivinícola que te sorprenderá. Bot, Corbera d'Ebre, Pinell del Brai o Gandesa son algunos de los pueblos que te encontrarás haciendo una ruta por las diferentes bodegas y viñedos de la zona.