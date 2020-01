Una dona víctima de violència masclista entra en presó per defensar-se del seu agressor

Gloria Susana Flores, víctima de violència masclista, ha entrat aquest dilluns a presó després de ser condemnada a tres anys i mig per defensar-se de les agressions del seu maltractador i exparella. Ha entrat a la presó a les 10.30 hores, segons explica a Público a través d'una trucada telefònica el seu fill Joan, de 19 anys.

Joan afirma que esperen que la condemna es redueixi i són optimistes per superar el moment. Explica a aquest mitjà que mentre es dirigien a la presó la seva mare "va posar música i estava cantant".

Ara com ara, s'espera la resposta de les tres peticions d'indult presentades: una la signa el seu fill, una altra la jurista i activista Griselda Herrera López i una altra la seva advocada Fámita Boitel. "La meva mare l'única cosa que va fer el dia dels fets va ser evitar ser assassinada", defensa en la carta dirigida al ministre de Justícia Juan Carlos Campo. La sentència, que es va emetre el 2016, li va ser notificada el 14 de gener.



L'agressió es va produir el gener de 2014, durant l'aniversari de la filla que té en comú amb el seu agressor. Tots dos van beure i ell va començar a anomenar-la "puta" i "zorra", segons va declarar la dona a la Policia. J. C. va trencar el seu mòbil i el del seu fill —d'una relació anterior—. Després d'empènyer-la, escopir-la i llançar-la a una taula, Gloria Susana va agafar "el mànec trencat de l'ampolla de cristall per defensar-se" i li va "arribar a ferir la cara", segons el seu relat. Ell la va amenaçar, li va donar cops de puny i puntades. També va intentar asfixiar-la amb un coixí. Tot això en presència del Joan i la seva germana —que en aquells dies tenien 14 i quatre anys respectivament—.



J. C. va ser condemnat a nou mesos i un dia de presó per violència de gènere, segons la sentència a la qual va tenir accés aquest mitjà. L'agressor sol·licitava quatre anys i mig de presó i una indemnització de 3.550 euros per lesions.



Griselda Herrera López, de l'Associació pro Dignitat de l'Advocacia de Madrid i sòcia fundadora de l'AC Mexicanes a Espanya, afirma en un dels escrits d'indult que no es va aplicar en la sentència amb un enfocament de gènere. "A la víctima se l'acaba jutjant i criminalitzant", afirma la jurista i activista.