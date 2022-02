La PAH s'ha mobilitzat aquest dimarts al matí a Barcelona per exigir al Govern espanyol que els pisos de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) passin a ser públics. Sota el missatge "La Sareb és nostra i les seves cases també", la plataforma ha convocat una mobilització al centre de la ciutat que s'ha desplaçat fins a la delegació del Govern espanyol. El moviment per l'habitatge demana que si el deute de la Sareb és públic també ho siguin els seus pisos.



La plataforma reclama una reunió de diàleg amb el Ministeri d'Economia, a qui considera nou gestor del també conegut com a banc dolent. Segons informació publicada per la Sareb, l'entitat posseeix més de 140.000 immobles a tot l'Estat espanyol, 27.300 dels quals són a Catalunya. L'entitat assegura que la trobada amb el ministeri es farà, tot i que encara no té data.

Prop d'un centenar de persones s'han trobat aquest dimarts a les 11 hores a l'encreuament de l'avinguda Diagonal amb el Passeig de Gràcia per començar una protesta contra la gestió de la Sareb que s'ha desplaçat fins a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya i que ha tallat diversos carrers com el propi Passeig de Gràcia, el carrer Provença o el carrer Mallorca. Amb crits com "No s'entén: gent sense casa i cases sense gent", els manifestants han mostrat el seu rebuig a la Sareb, que es va crear el 2012 amb l'encàrrec públic de gestionar els actius financers (prèstecs i immobles) adquirits dels bancs i caixes rescatats pels seus problemes de liquidesa derivats de la crisi.

El deute i les pèrdues sí que són públics

Deu anys després i ara que l'Estat prendrà el control sobre la majoria de les accions, des del moviment per l'habitatge consideren que la Sareb no pot seguir funcionant com una entitat privada, ja que el deute i les pèrdues seran públics. Cap al migdia, els manifestants han arribat a la delegació del Govern espanyol a Catalunya, on han llegit un mateix manifest que també han entregat a l'entitat governamental: "La Sareb és nostra i les seves cases també", ha reclamat Llum González, portaveu de la PAH, que ha afegit que és de "mínims i de sentit comú que si el deute de la Sareb és públic, també ho siguin els seus habitatges".

La Sareb posseeix més de 140.000 propietats a tot l'Estat, 27.300 de les quals a Catalunya

L'entitat vol que els prop de 140.000 habitatges que es calcula que posseeix el banc dolent passin a formar part del parc d'habitatge públic. En el mateix sentit ha demanat que s'aturin tots els processos judicials i desnonaments de pisos de la Sareb, que s'ofereixin lloguers socials d'aquests immobles, que els gestioni l'administració pública, que s'eliminin les clàusules abusives dels contractes vigents del banc dolent, que s'estudiïn les situacions d'impagament dels llogaters que no poden pagar i que es renovin els lloguers ja firmats.

Les exigències de la PAH tenen a veure amb un reial decret aprovat pel Consell de Ministres el 18 de gener passat pel qual es modifica el règim jurídic de la Sareb per permetre que l'Estat assumeixi el control amb l'adquisició de més del 50% de l'entitat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). D'aquesta manera, l'executiu pot prendre el control dels òrgans socials sense que la Sareb adquireixi la condició de societat mercantil estatal.