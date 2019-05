El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció d'ERC que demana al Govern impulsar mesures legislatives necessàries perquè Catalunya compti amb una regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans que "superi les limitacions de la legislació estatal vigent" sobre lloguers. La proposta ha comptat amb el suport de JxCat, ERC, Catalunya en Comú i la CUP, mentre que Ciutadans, PSC-Units i el PP hi han votat en contra.



La moció insta l'executiu a impulsar "de manera urgent" mesures dins del marc del Dret Civil de Catalunya i assenyala dues qüestions que haurien de contenir aquesta regulació. En primer lloc, hauria de permetre als ajuntaments i ens locals tenir "eines necessàries per limitar els increments dels preus del lloguer d'habitatge en zones de forta demanda acreditada". En segon lloc, diuen, aquesta regulació hauria de disminuir en un màxim d'un mes les fiances de lloguer per a ús residencial i de dos mesos per altres usos.



La proposta s'ha aprovat l'endemà que la Cambra catalana rebutgés una moció dels comuns que instava el Govern a fer les gestions necessàries davant l'Estat per permetre "als ajuntaments amb demanda habitacional acreditada" limitar les pujades dels preus del lloguer. En aquest cas, la proposta va ser rebutjada amb els vots en contra de JxCat i el PP, l'abstenció de Cs, ERC i el PSC i només els vots dels comuns i la CUP a favor.

La llei d'arrendaments urbans actual no regula el preu màxim de l'habitatge de lloguer i és competència estatal. El passat març, el govern de Pedro Sánchez va aprovar un decret-llei que finalment no va incloure el sostre de preus a la legislació. Per contra, la Generalitat ja va anunciar aquell mateix mes que regularia el preu del lloguer sobrepassant els marcs de la proposta de Sánchez, tal com ja va explicar la consellera de Justícia, Ester Capella, encarregada de coordinar la reforma: "Es tracta d'evitar abusos, com l'augment desproporcionat de la renda només després de tres anys de contracte, que contribueixen en l'expulsió dels veïns".