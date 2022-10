Ecoviu, l'app gratuita que calendaritza totes les iniciatives ambientals que s'organitzen a Barcelona

Tecnologia i medi ambient. La unió d'aquests dos conceptes ha permès el sorgiment de nombroses iniciatives ambientals contra el canvi climàtic, cada vegada més accelerat. Només cal donar un cop d'ull als termòmetres d'aquest estiu, qualificat pels experts com el més calorós de la història, per adonar-se'n de la magnitud del problema. Són molts els estudis i entitats ecologistes que alerten dels greus efectes de l'escalfament global si els governs no impulsen polítiques mediambientals reals. Aquest va ser el motiu que va portar tres joves emprenedors barcelonins impulsar Ecoviu, una aplicació de mòbil gratuïta que planifica totes les accions ambientals que s'organitzen a Barcelona.

"Ganes d'emprendre un projecte amb impacte positiu, passió per la natura i la necessitat de trobar un punt de reunió entre totes les persones amb un estil de vida responsable i sostenible". Aquest va ser el punt de partida del que més endavant seria Ecoviu, el projecte que va unir a tres apassionats de la natura: el Marc, que té experiència en l'organització d'esdeveniments, el Pau, expert en programació d'aplicacions, i l'Òscar, especialista en comerç digital. De moment, l'aplicació només recull les activitats que es programen a la capital catalana, però els impulsors tenen l'intenció d'expandir el servei a la resta de Catalunya.



Activitats els 365 dies de l'any

Alguna vegada has sentit la necessitat d'aportar el teu granet de sorra a la lluita contra el canvi climàtic? Si la resposta és sí, quantes d'aquestes vegades no has passat a l'acció perquè no sabies per on començar? Moltes, veritat? Aquest és precisament un dels objectius d'Ecoviu, ser una eina que informi la ciutadania sobre totes aquelles coses que pot fer per contribuir a la lluita contra l'escalfament global sense moure's de la seva zona.

Un dels seus fundadors, el Marc, explica que Ecoviu és una plataforma "on trobar activitats amb impacte positiu al medi ambient els 365 dies de l'any". Amb un sol clic, l'usuari disposarà d'un calendari amb activitats presencials i en línia relacionades amb el medi ambient. "L'objectiu principal és facilitar l'acció climàtica a la ciutadania i crear comunitat. És important tenir un punt de trobada amb les persones amb les quals comparteixes uns valors i un estil de vida similar, així l'impacte és major", comenta el Marc.

"Els usuaris poden saber quina és la missió d'aquestes organitzacions, accedir a les seves xarxes i contactar amb elles, i tot a través de la mateixa plataforma"

Actualment, compten amb la col·laboració de diversos col·lectius ambientals com Espigoladors, ADENC o WWF, que els proporcionen totes aquelles accions que organitzen, des de recollides de residus a la muntanya o a la platja a xerrades, tallers d'alimentació responsable, conferències... "A finals de mes, cada organització ens passa un calendari amb les activitats que ha programat", comenta el Marc. Ja són més de 90 entitats, només de Barcelona, que col·laboren amb Ecoviu. Totes elles tenen un perfil dins de l'app. "Els usuaris poden saber quina és la missió d'aquestes organitzacions, accedir a les seves xarxes i contactar amb elles, i tot a través de la mateixa plataforma", detalla.

Passar de les paraules, a l'acció

Ecoviu sorgeix en un moment clau en la lluita contra la crisi climàtica. Sense anar més lluny, Europa ha patit l'estiu més calorós des del 1880. Així ho ha confirmat el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus de la Comissió Europea. A més, la sequera ha deixat en estat d'alerta gairebé tots els pantans de Catalunya. En només vuit mesos, Espanya ha vist com 416 incendis han arrasat gairebé 300.000 hectàrees, segons dades del Sistema EFFIS de la Unió Europea.

Ecoviu, com agent de conscienciació social, no només recull les diferents accions que programen les entitats ambientals al llarg de l'any, també actúa com a agent proactiu i organitza les seves pròpies activitats. L'última va ser una recollida de residus a la platja del Bogatell, on una vintena de voluntaris van recollir 112 quilos d'escombraries entre plàstics, tovalloletes, burilles i fins i tot una bombona i una cadira; i a la muntanya de Montjuïc, on una quarentena de persones, juntament amb les organitzacions La Marina Viva, WWF, Project Rescue Barcelona i Cuidem Montjuïc, van arreplegar 246 quilos de brossa.

Una quarentena de persones van recollir 246 quilos de brossa a Montjuïc — Ecoviu

"Aquest tipus d'accions ens ajuden moltíssim a conscienciar a la gent, però no només això, les persones que ens veuen recollint brossa d'un espai natural, al·lucinen i fins i tot ens han arribat a aplaudir", explica el Marc, que assenyala que l'objectiu final és que "no es quedin en simples aplaudiments, sinó que serveixi perquè aquella persona passi a l'acció, sigui generant menys residus o col·laborant amb alguna altra entitat".

"El que mou Ecoviu és l'acció, no les paraules. Nosaltres seguirem organitzant activitats de conscienciació ambiental fins que ja no calgui"

La recollida de residus a la platja del Bogatell "va ser tot un èxit", assegura el Marc. Tanmateix, lamenta que moltes de les accions que fan algunes entitats mediambientals les haurien d'impulsar des de l'administració pública. "El que mou Ecoviu és l'acció, no les paraules. Per això, mentre sigui necessari, continuarem organitzant activitats de conscienciació ambiental", comenta el Marc.

Plans de futur

Ecoviu va néixer ara fa dos anys amb la intenció de fer-se un lloc en un mercat molt saturat com és el de les aplicacions mòbils. Fins ara, el projecte ha estat finançat amb els recursos propis dels seus tres fundadors, que han deixat les seves feines per dedicar-se íntegrament a Ecoviu. No obstant, amb l'arribada del nou curs esperen poder crear un model de negoci que faci sostenible l'aplicació. A partir d'aquest mes han començat a monetitzar algunes activitats, cobrant una petita comissió per cada tiquet venut des de l'aplicació. El Marc afegeix que més endavant buscaran finançament privat.

De moment, l'aplicació només recull les activitats que es programen a la capital catalana i voltants, però els fundadors d'Ecoviu volen expandir el servei a la resta de províncies de Catalunya en un futur no molt lluyà.