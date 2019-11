"Davant les respostes de diàleg amb els nostres repressors, venim a omplir un buit" i "fer una esmena a la totalitat", ha anunciat el diputat de la CUP Carles Riera a l’acte central de campanya, celebrat aquest vespre a la confluència entre la Ronda de Sant Antoni i el carrer Urgell de Barcelona. El plat fort del míting ha vingut amb la proposta de la cap de llista al Congrés, Mireia Vehí, d'arribar amb ERC, JxCat i els comuns a un "acord per l’autodeterminació", "a favor dels drets socials i en contra de la repressió", convertint "aquest 10-N un plebiscit contra el règim".



En resposta a la crida a constituir un únic grup independentista al Congrés feta per Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí i per la candidata de JxCat, Laura Borràs, Vehí ha assegurat que els cupaires "no volem parlar d’unitat com a gest per fer campanya electoral ni parlar d’unitat de plató de televisió". "Volem unitat per parar desnonaments, per exemple”, ha defensat abans d'enumerar les condicions en matèria social que els cupaires establiran per estar "disposats a parlar de grups".



La CUP afronta la recta final de la campanya amb un optimisme difícil d’amagar: totes les enquestes donen per segura la seva entrada a la cambra. I amb certa força, ja que els darrers sondejos els donen fins a quatre diputats. Allà lliuraran, en paraules de Riera, "una lluita a un nou front" i en un "moment excepcional" per al qual "cal una resposta excepcional". Riera ha presentat el futur paper de la CUP com una veritable tasca d’Hèrcules contra una hidra de múltiples caps parlamentaris: "Sánchez, Rivera, Casado i Abascal són la mateixa cosa: repressió", una repressió que s’esdevé "amb la tolerància dels comuns" i sota la mirada del Junts per Catalunya i els seus socis d’ERC.



Els tribuns de la CUP es proposen irrompre al parlament espanyol amb un programa centrat els temes habituals del partit: l'exercici del dret a l’autodeterminació, la lluita contra les privatitzacions i la defensa de la gestió pública, la nacionalització de la banca i els sector estratègics de l'economia, el suport als moviments socials, el feminisme i l'ecologisme. Tot plegat presentat entre els aplaudiments recurrents d’un públic que es protegia del fred dels primers dies de novembre amb les bufandes vermelles amb el lema "Ingovernables" que es venien a una cantonada.

Crítiques als comuns i a ERC



La candidata de la CUP ha iniciat el seu parlament referint-se a l’equivocació al debat a TV3 amb el candidat d’ERC, Gabriel Rufián. "Tot el país menys jo sabia que en aquell casament no hi havia Rufián sinó Pere Aragonès", ha comentat, "però el problema és que un conseller d’Economia de la Generalitat comparteixi banquet amb aquells que tallen la llum i l’aigua i amb aquells que ens fan fora de casa".



La CUP s'enfrontarà a partir del 10-N a "un règim que ens vol a la presó i ens vol a les cunetes" i contra un Estat que "és una trituradora de drets". "Nosaltres al règim no hi cabem", ha continuat, "no hi caben les precàries, les migrants, els sindicalistes, la gent que fa periodisme crític, no hi caben en definitiva tota la gent que imagina un món més just". Vehí ha carregat contra el candidat socialista, Pedro Sánchez, a qui ha considera com a "part del problema" i ha titllat al PSOE de ser "el mateix partit dels GAL, que assassinava gent amb cal viva".



"Però la por s’acaba", ha afirmat, "senyors de la repressió, senyors dels GAL, senyors de la presó, aquí nosaltres hem pres la decisió de no retrocedir". Vehí ha recordat al final de la seva intervenció que l'objectiu de la CUP segueix sent "la independència de Catalunya i dels Països Catalans" perquè "la nostra gent tingui la sobirania per decidir-ho tot" i "això, en el marc de l’Estat espanyol no és possible".

Centenars de persones han assistit al míting de Barcelona de la CUP.

"La força està als carrers"

"Gràcies per aguantar aquesta fresqueta, però pitjor ho passarem els que anem al Congrés", ha bromejat Albert Botran a l'inici de la seva intervenció. Botran, número dos de la llista a Barcelona, ha criticat aquells que en la seva opinió han confós "el desig amb la realitat creient que hi hauria una versió més suau d’aquest règim". En aquest sentit, ha demanat "autocrítica" a "aquesta esquerra que ens demanava que la prioritat era fer fora al PP" alhora que ha apel·lat a "donar un suport incondicional a aquesta revolta democràtica".



El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, també ha estat blanc de les crítiques del candidat per estar "disposat a inventar-se un muntatge policial per empresonar els companys del CDR". "Encara farà un altre muntatge amb el Tsunami i tot el que calgui", ha afegit. De Sánchez ha dit que acabat de "treure’s la careta" al demanar reincorporar la prohibició de la convocatòria de referèndums al codi penal.



Botran ha considerat que l’Estat espanyol "és un règim en crisi i per això redobla la seva agressivitat". "Encara que ens amenacin amb repressió, continuarem endavant fins a guanyar la independència", ha manifestat. En aquest objectiu la CUP serà "una peça més", encara que "la força està aquí, als carrers". La frase ha estat rebuda amb un aplaudiment eixordador. La també candidata, Eulàlia Reguant, ha intervingut al final de l'acte i ho ha fet per atemperar l'optimisme: "La lluita no s'acaba el 10-N".