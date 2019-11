Amb l’objectiu d’aglutinar el màxim nombre possible de vots independentistes -i sobiranistes- ERC planteja definitivament les eleccions del dia 10 en clau dual, en un duel tancat amb el Partit Socialista. El missatge, ja ha esbossat a l’inici de la campanya, s’ha reforçat aquest dissabte al migdia al Pla de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, on la formació ha celebrat durant gairebé dues hores el seu míting central. A pocs metres del centre penitenciari on hi ha tancat el seu president, Oriol Junqueras, i l’exconseller Raül Romeva -a més de Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez-, ERC ha rebutjat novament la sentència del Tribunal Suprem, ha reclamat l’amnistia als presos política i ha defensat la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació de Catalunya com a única via possible per resoldre el conflicte polític. Ras i curt, els republicans han tornat a recalcar els tres grans pilars sobre els que gira el seu missatge de campanya: amnistia, autodeterminació i república catalana.



L’acte, que ha congregat diversos milers de persones, ha estat una desfilada de càrrecs i candidats d’ERC, i familiars dels presos,-com Artur Junqueras, pare del president del partit, o Diana Riba, eurodiputada i parella de Raül Romeva- i s’han encarregat de culminar-lo Gabriel Rufián, Pere Aragonès i Roger Torrent, els tres dirigents republicans en llibertat de major projecció política. Abans de l’inici una vintena de persones convocades pel CDR ha desplegat una pancarta crítica amb els partits independentistes per la manca d’unitat.



Gabriel Rufián, que en aquests comicis encapçala la candidatura al Congrés, ha gairebé calcat paraula per paraula el discurs que va pronunciar dijous en l’estrena de campanya i ha insistit en què quan el PSOE “se sent fort”, sempre “escull la pitjor opció”, cosa que ara passaria per una “gran coalició” amb el PP i, si calgués, amb Cs. El diputat ha insistit que després de la sentència del Suprem “ara toca que el poble de Catalunya sentenciï a les urnes” i ha fet una crida al vot perquè “en la situació d’emergència nacional [en què estem], cal que republicanisme català, i són igual les sigles, guanyi el 10 de novembre”: “Davant la seva venjança, la nostra victòria”, ha rematat.



El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha situat la disjuntiva dels comicis entre “la ERC de la llibertat o el PSC-PSOE de la repressió” o entre els “que portem la república al nostre nom, les nostres conviccions i les nostres accions i aquells que fan 40 anys la van posar al calaix”. En una clara crida al vot útil independentista, Aragonès ha insistir que “l’única força que pot garantir la victòria de l’independentisme el 10-N és ERC” i també ha recalcat que algunes enquestes donen opcions a la formació de superar el nombre d’escons que Cs obtingui a tot l’Estat. “Fem-ho possible”, ha reblat.



Finalment, el president del Parlament, Roger Torrent, ha proclamat que “si es pensaven que amb 100 anys de presó ens agenollaríem, s’equivocaven; no pararem fins aconseguir la llibertat”. Com d’altres oradors, Torrent ha assegurat que la “independència és irreversible” i ha insistit en el relat de convertir els comicis en un duel amb el Partit Socialista. “El dia 10 hem de desbordar les urnes i hem de tornar a guanyar”, ha comentat.

Joan Tardà: “Visca la república catalana i visca la tercera república espanyola”



Pel que fa a la resta, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha demanat el vot “a tots els demòcrates” i ha titllat Espanya de “democràcia de fireta”, a banda de mostrar-se convençuda que el 10 de novembre Pedro Sánchez “fracassarà a les urnes”. L’exconseller de Justícia Carles Mundó, condemnat per desobediència a un any i vuit mesos d’inhabilitació pel Tribunal Suprem, ha llançat el missatge que “anem a Madrid a condicionar la política espanyola”, en una clara mostra de la consciència que, més tard o més d’hora, s’haurà d’establir algun tipus de negociació amb l’Estat.



També ha intervingut l’exdiputat Joan Tardà, que es manté com un dels dirigents més estimats per les bases republicanes, que ha reclamat “donar protagonisme a les majories del poble de Catalunya” i ha acabat la seva intervenció amb un “visca la República catalana”, i també “visca la república espanyola”. També ha intervingut el diputat d’EH Bildu Jon Iñarritu, que més enllà de mostrar la solidaritat basca amb la situació catalana, ha assegurat que l’Estat està calcant l’esquema que fa unes dècades va aplicar al País Basc, renunciant a buscar solucions polítiques i limitant-se a la judicialització i la repressió.