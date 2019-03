A menys d'un mes i mig per a la celebració de les eleccions espanyoles del 28 d'abril, els partits s'afanyen a enllestir les seves candidatures. Dos dels partits que competeixen pels vots del nacionalisme espanyol de dretes i d'extrema dreta, PP i Ciutadans, han anunciat avui alguns dels integrants de les seves llistes a Barcelona, que encapçalaran Cayetana Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas, respectivament. Ciutadans aposta per envoltar Arrimadas, actualment cap de l'oposició a Catalunya, de dirigents de la màxima confiança del líder del partit, Albert Rivera, a més de repescar Carina Mejías, defenestrada de Barcelona per l'aterratge de l'exprimer ministre francès Manuel Valls. En canvi, el PP ha decidit col·locar de número dos per Barcelona el comunicador i historiador Joan López Alegre, que acumulava més d'una dècada fora de la política institucional però que va ser diputat i regidor de la formació.



López Alegre va representar la formació conservadora a l'Ajuntament de Mataró, la seva ciutat, entre 1991 i 2007, i a més a més va ser diputat al Parlament entre 2004 i 2006. Des del final de la seva etapa en primera línia política s'ha dedicat fonamentalment a la comunicació, a través de la seva pròpia empresa. També ha exercit com a tertulià en diversos mitjans, com Rac 1 -on participa actualment- o TV3, on va decidir deixar d'aparèixer durant la tardor de 2017, juntament amb l'ara diputat de Cs Nacho Martín Blanco. Més enllà de la seva tasca com a tertulià, López Alegre va ser un dels promotors de Tabàrnia, l'engendre territorial que va captar adeptes sobretot entre l'extrema dreta. De fet, encara avui al seu perfil de Twitter diu que és de Mataró, «Tabarnia».



La cap de llista del PP a Catalunya, Cayetana Álvarez de Toledo, és una persona estretament vinculada a la FAES, la fundació presidida per José María Aznar i que aglutina representants del sector més dur del PP, justament als que el tornen a controlar d'ençà de l'elecció de Pablo Casado com a líder del partit. La FAES és justament un punt en comú entre López Alegre i Álvarez de Toledo, ja que el primer va ser durant alguns anys el coordinador -a la pràctica, el director- de l'Institut Catalunya Futur, actualment desaparegut però que fa més d'una dècada constituïa la branca catalana de la FAES.



L'Institut Catalunya Futur va ser l'instrument a través del qual el Palau de la Música, durant la presidència de Fèlix Millet, hauria aportat uns tres milions d'euros al PP, segons la investigació de la Fiscalia. Era una època de relacions estretes entre el Govern espanyol d'Aznar i el Palau de la Música, fins al punt que l'executiu estatal va augmentar la seva aportació a la institució cultural.

Una part de la guàrdia pretoriana de Rivera, al Congrés



Pel que fa a Cs, al costat d'Arrimadas a la llista per Barcelona hi haurà Toni Roldán, Fernando de Páramo, José María Espejo-Saavedra i Carina Mejías. Menys l'última, la resta són persones de màxima confiança d'Albert Rivera, president del partit de dretes. Roldán és actualment el portaveu econòmic de la formació al Congrés. Fernando de Páramo va ser diputat al Parlament fins al juliol de 2018, moment en què va passar a centrar-se en la seva tasca orgànica com a director de campanyes a a l'executiva de Madrid. Espejo-Saavedra, que coneix Albert Rivera de la seva etapa a Caixabank, és actualment el vicepresident segon del Parlament, càrrec que haurà de deixar si és escollit diputat al Congrés. Finalment, Mejías ha liderat el grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona des del 2015. Abans havia estat regidora i diputada del PP.