El PSPV-PSOE és el partit més votat en les eleccions autonòmiques al País Valencià. L'efecte Sánchez al qual es va penjar Ximo Puig amb l'avanç electoral autonòmic ha suposat un increment de vots i escons pels socialistes valencians. Amb gairebé el 65% escrutat, el PSPV se situa com a primera força en aquest territori, cosa que no passava des de fa 28 anys. Aconsegueix 27 escons, quatre més que en el 2015. El PSOE també ha guanyat les eleccions estatals al País Valencià amb 10 dels 32 diputats.

Puig opta a revalidar la seva presidència al capdavant de la Generalitat. El Botànic II és possible perquè la suma amb Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida supera (amb menys marge que en el 2015) els 50 escons que marquen la majoria absoluta de les Corts.



Compromís obté la quarta posició, amb 16 escons i un 16,06% dels suports. La nit per a la formació valencianista ha estat agra, sobretot en les seves aspiracions al Congrés. Dels 4 diputats que tenien fins ara, només Joan Baldoví conservarà la seva plaça en la Cambra Baixa. Mónica Oltra aguanta millor; l'electorat valencià s'ha comportat de manera diferent en aquesta doble cita electoral. Malgrat això, Compromís no aconsegueix arribar als 19 parlamentaris aconseguits el 2015.

Unides Podem-Esquerra Unida baixa a la sisena posició, per darrere de VOX. A pesar que les últimes enquestes apuntaven que fregaven el 5% de sostre electoral, Unides-Podem ha aconseguit el 8,09% dels suports. Són 8 escons, cinc menys que en el 2015. Esquerra Unida, que ha concorregut en coalició amb Unides Podem, tornarà a les Corts després de quatre anys.

El PPCV se situa com la segona formació més votada; no obstant això, els d'Isabel Bonig passen de 31 a 20 escons. Els populars valencians es deixen la meitat dels votants de 2015, malgrat haver quedat situats en segona posició. Cs, no obstant això, aconsegueix la tercera posició, guanyant 5 escons respecte l'anterior convocatòria.



VOX irromp al parlament valencià amb 10 escons. No obstant això, la suma d'aquestes tres forces de la dreta no aconsegueix arribar a la majoria absoluta. Amb l'entrada del partit ultradretà, Les Corts es converteixen en un parlament altament fragmentat, en comptar per primera vegada amb representació de fins a sis grups parlamentaris.



La d'aquest diumenge al País Valencià és la primera ocasió que coincideixen uns comicis autonòmics amb els estatals, després de l'avanç electoral que Ximo Puig va anunciar el passat 4 de març.