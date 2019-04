El cap de llista d'En Comú Podem per a les eleccions espanyoles de diumenge, Jaume Asens, ha definit aquest dilluns els tres eixos que, segons la formació, hauria de tenir la taula de diàleg per desbloquejar el conflicte polític català. En una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Asens ha exposat que la taula hauria de servir per impulsar un pacte de claredat que concreti les condicions per celebrar un referèndum d'autodeterminació, per crear una hisenda pròpia i per blindar la immersió lingüística. A més a més, ha proposat que Rosa Lluch, professora d'Història a la UB i filla de l'exministre socialista assassinat per ETA, sigui la mediadora d'aquesta taula.



Amb relació al pacte de claredat, una proposta que els Comuns fa temps que fan, Asens ha comentat que “caldria definir quina serà la pregunta del referèndum, les opcions de resposta, el llindar d’aprovació i si hauria d’existir o no un llindar de participació”. Ha explicat que és necessari basar-se en l’experiència dels referèndums precedents, com els de Quebec, Montenegro o Escòcia, i en les recomanacions establertes per a la Comissió de Venècia per definir la proposta. En paral·lel, els comuns promouríen des del Govern de l’Estat “una Llei de Referèndum inspirada en la Llei de Claredat canadenca que establís quins són els canals per a la convocatòria”. En aquest sentit, ha subratllat que “nosaltres som l’única formació catalana que té les aliances per fer això possible a l’Estat. Ara només ens cal la força per oblidar el PSOE que aquesta sigui també la seva agenda”. El PSOE, però, durant la campanya està repetint per activa i per passiva la seva negativa a acceptar un referèndum.

A nivell financer, el candidat ha manifestat que cal avançar cap una “hisenda pròpia i solidària per Catalunya” perquè “el sistema actual s’ha demostrat clarament ineficient ja que fomenta un repartiment arbitrari dels recursos que discriminen a Catalunya i altres territoris”. Aquesta Hisenda pròpia permetria “assolir la plena capacitat de decisió sobre els tributs recaptats a Catalunya, disposaria dels recursos econòmics que es generen al país per atendre les polítiques socials i econòmiques, i garantiria la lleialtat institucional per evitar arbitrarietats i incompliments de les parts”.



Finalment, pel que a la immersió lingüística ha advertit que un govern del trident de dretes no és l’únic que amenaça aquesta conquesta social que tant ha cohesionat Catalunya, sinó que “un govern amb Ciutadans al poder, com encara no han descartat ni Pedro Sánchez ni Meritxell Batet, també és un atac a la immersió”. Per això, des d’aquesta Taula de Diàleg, els comuns volen impulsar “un pacte d’estat que blindi el model d’escola catalana”.



Segons Asens totes aquestes mesures són possibles sense necessitat d’iniciar prèviament un procés de reforma constitucional i que només requereixen de la majoria absoluta al Congrés de Diputats.