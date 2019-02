Municipalistes per la República des de baix. Aquest és el nom de l'espai polític supramunicipal que s'ha presentat aquest dijous a Badalona amb la pretensió de coordinar una quinzena de confluències municipalistes d'esquerres. L'espai compta amb representants de la CUP, dels comuns -sobretot de l'entorn de la plataforma Sobiranistes, tot i que no únicament- i de candidatures municipalistes àmplies i sorgeix amb la voluntat de "superar" els "límits del partit d'esquerra". Entre d'altres, s'hi integren Guanyem Badalona en Comú, Guanyem Cerdanyola, Decidim Ripollet, Guanyem Girona, SOM Gramenet o Guanyem Sant Boi.



En una roda de premsa, la cap de llista de Guanyem Badalona en Comú -i exalcaldessa de la ciutat-, Dolors Sabater, ha explicat que volen coordinar les iniciatives com a “dic de contenció a l’auge de l’autoritarisme”. Sabater ha fet una crida als agents polítics i socials a “crear confluències que serveixin com a palanques per construir una alternativa sòlida i valenta a un model injust de societat”. Així mateix, ha demanat "generositat" i "amplitud de mires" als partits per facilitar que aquestes aliances siguin possibles i “posar per davant els interessos de la societat a qui volem representar i no els de les respectives estructures de partit, per tal de ser frontissa i no frontera”.

Segons informa l'espai en una nota de premsa, la nova estructura -que en cap cas es planteja anar més enllà de les eleccions municipals- servirà per coordinar-se en "en polítiques municipalistes transformadores concretes que caminin cap a la República dels drets socials, com la remunicipalització dels serveis, entre d’altres". Les candidatures impulsores el reivindiquen com "un espai polític nacional propi que superi els límits dels partits d'esquerres".



A més de les esmentades, completen Municipalistes per la República des de baix Sant Adrià en Comú, l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat, Guanyem Sitges, Totes Fem Badia, Les Franqueses Imagina, Crida Premianenca, Acció Ciutadana de Santa Coloma de Cervelló i la Unitat Argentona per la República.



Ja al 2015 van sorgir confluències àmplies d'esquerres que agrupaven partits estrictament municipalistes amb assemblees de la CUP, cercles de Podem o, fins i tot, EUiA o ICV -en aquest darrer, en només un cas, a Vilassar de Mar. Ara l'experiència vol ampliar-se però la realitat és que en nombrosos casos la llista vinculada a Municipalistes per la República competirà electoralment amb una candidatura més lligada al sector oficialista de Catalunya en Comú, fonamentalment vinculat a ICV. Passarà, per exemple, a Badalona, Girona, Sant Boi de Llobregat, Cerdanyola O Santa Coloma de Gramenet.