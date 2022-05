L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no tornarà a encapçalar la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a l'alcaldia de Girona per les municipals del 2023. Coincidint amb l'inici de les primàries, que s'han convocat aquest dilluns, Madrenas ha fet pública la seva decisió "per coherència". "Sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona cal renovar lideratges en terminis relativament curts, i crec que l'òptim és no anar més enllà de dos mandats", ha subratllat.

Madrenas assegura estar "molt forta" i subratlla que, durant aquest any, tant ella com el seu equip "treballaran intensament". Madrenas, que també és diputada al Parlament, ha refermat el seu compromís amb JxCat i ha assegurat que continuarà treballant pel projecte "de manera intensa". Madrenas formarà part de la nova Executiva del partit que serà ratificada al Congrés del proper 4 de juny.