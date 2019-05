ERC i Barcelona en Comú, les dues principals forces de la capital catalana, es reuniran per primera vegada aquest dimecres per abordar els possibles pactes per articular el nou govern de la ciutat. En paral·lel, Ernest Maragall es trobarà amb Elsa Artadi (JxCat), mentre que Ada Colau ho farà amb el socialista Jaume Collboni en una data encara per determinar. L'escenari és complex. Si el recompte definitiu no ho canvia -el PP podria quedar-se fora del consistori, el que donaria un regidor més tant a ERC, que en sumaria 11, com al PSC, que arribaria als nou- no hi ha cap aliança factible ara mateix que garanteixi la majoria absoluta de 21 regidors.



Maragall planteja una aliança entre ERC, Barcelona en Comú i Junts per Catalunya, com ha tornat a repetir aquest dimarts en una roda de premsa. Colau es decanta per explorar una aliança entre els tres partits més votats, és a dir, Esquerra, Bcomú i PSC. Alhora, els socialistes no volen cap tipus de pacte amb ERC i fan córrer la tesi d'algun tipus d'acord amb Manuel Valls per evitar la investidura d'un "alcalde independentista", mentre que Junts per Catalunya a qui no vol al govern és als Comuns. En qualsevol cas, si ERC suma un onzè regidor, sumaria la majoria simplement amb Barcelona en Comú, el que podria clarificar l'escenari d'unes negociacions que, de ben segur, no seran fàcils.

En una roda de premsa a la seu del partit, Ernest Maragall -el guanyador de les eleccions de diumenge, ni que sigui per menys de 5.000 vots- ha assegurat que "la majoria de votants de diumenge van demostrar que hi ha una majoria per les esquerres i el progrés. També va quedar clar que hi ha una amplíssima majoria per la democràcia i la llibertat". La seva intenció és plantejar un «acord d'investidura amb Barcelona en Comú i Junts per Catalunya per treballar per la transformació social i lluita per les desigualtats, i per la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la celebració d'un referèndum d'autodeterminació» de Catalunya.



Segons ell, fa "quatre anys ERC va donar suport a Colau no en base a cap acord, sinó per responsabilitat. També ho va fer quan va guanyar Xavier Trias. Seria un error no aprofitar aquesta oportunitat d'acord". I ha deixat clar que és el seu partit, amb ell com a alcalde, qui hauria de liderar un govern que es constituirà el proper 15 de juny, com a força més votada i guanyadora en 30 dels 73 barris de la ciutat.

Colau, per la seva banda, va comparèixer dilluns a la tarda per defensar un govern "progressista i transversal" que reunís els 28 regidors d'ERC, Comuns i PSC. L'encara alcaldessa no vol ni a sentir a parlar d'un acord amb JxCat, però ara mateix una aliança que inclogui Esquerra i el PSC tampoc sembla viable. Ni uns ni altres la plantegen.



La líder de Barcelona en Comú, però, ha insistit aquest dimarts en la seva idea, a través d'un vídeo en què defensa la voluntat de seguir fent polítiques "valentes" amb les forces d'esquerres. "Ens hem estat posant d'acord amb el PSC i ERC durant aquests quatre anys, estem governant junts l'AMB. Seria incomprensible i seria fallar-li a la gent de Barcelona que ara no fóssim capaços de seure a la taula i fer un acord d'esquerres per a la ciutat de Barcelona", ha insistit.

Aquest mateix dimarts, Jaume Collboni ha assegurat que és "inviable" una certa reedició del tripartit, perquè el procés "ho ha trinxat tot". La via socialista està molt clara i és intentar aconseguir el suport de Manuel Valls per a la investidura, sense que això hagi de passar per un pacte de govern. Algun representant dels Comuns no ho veu amb mals ulls, com ara el diputat al Congrés Raimundo Viejo, que ho ha defensat a Twitter. Viejo, però, no és precisament una persona ara mateix propera al nucli dirigent de Barcelona en Comú. En canvi, a la mateixa xarxa la fins ara regidora de Ciutat Vella Gala Pin ha afirmat directament que "no es pactarà amb Valls, estem bojos o què?". Colau ha tancat el debat al vídeo difòs aquesta tarda, insistint que "no pactarem amb la dreta", és a dir, "ni amb Junts per Catalunya ni amb Ciutadans".



A favor de l'aliança entre Comuns i ERC s'hi han pronunciat l'exdiputat republicà Joan Tardà, per a qui el "'junquerisme' és també desitjar que Maragall i Colau sàpiguen sumar i transformar els terrenys compartits en complicitat política per pactar en clau social, progressista i amb el dret a decidir a través del referèndum reclamat per la gran majoria de ciutadans" o l'exlíder dels Comuns Xavier Domènech, que a Rac 1 ha assegurat que si no s'entenen "serà una tragèdia". La figura d'Elisenda Alamany, incorporada per Maragall com a número dos de la seva candidatura després de ser portaveu parlamentària de Catalunya en Comú, és un element que no ajuda precisament a què les dues formacions s'entenguin.