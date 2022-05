Ernest Maragall ha estat proclamat aquest dissabte cap de llista d'ERC a les eleccions municipals de Barcelona del 2023. Després que aquest divendres rebés el suport del 90% de la militància i, en el seu primer discurs com a candidat, Maragall ha assegurat que està disposat i anirà "a totes" per guanyar.

Amb aquesta proclamació, Maragall repeteix com a candidat dels republicans a l'alcaldia de Barcelona amb l'objectiu de treure's l'espina de les darreres eleccions del 2019, on va aconseguir ser el candidat més votat, però l'inesperat suport de Manuel Valls va fer possible que Ada Colau continués al capdavant del govern municipal, conformat també pel PSC. "Ens disposem a guanyar de forma inqüestionable. Això farem", ha sentenciat.



El líder d'ERC a Barcelona ha assegurat que no pararà fins a recuperar "l'orgull, la confiança, i l'ambició perdudes", i ha afegit que guanyarà les eleccions per acabar amb una ciutat que, segons diu, està "frustrada i trista". "Barcelona no accepta ser mal governada i, per això, avui mostra un punt de disgust, de frustració, un estat d'ànim malhumorat i distant", ha dit.

Maragall no s'ha referit als pactes polítics que li van rebatre l'alcaldia, però sí ho ha fet el president d'ERC, Oriol Junqueras, qui ha lamentat que van aprendre, fa tres anys, que "no n'hi ha prou en guanyar" perquè els "de sempre de totes les menes", van "trobar la manera d'unir-se" per evitar que Barcelona fos una "ciutat republicana i ambiciosa".

Segons Junqueras, els republicans volen una ciutat "atractiva" per a tothom, on els joves "no sentin necessitat marxar perquè no troben casa o feina" sinó que hi trobin les "millors oportunitats". Per fer-ho possible, demana "no només guanyar" sinó guanyar "de molt" per evitar que "els de sempre tornin a manar com sempre". "Volem una oportunitat de governar de veritat amb audàcia, amb orgull, amb força, amb rigor i al servei de la gent. Visca Barcelona", ha conclòs.

Amb 79 anys, Maragall se suma a noms com el d'Ada Colau en la carrera a l'alcaldia. I queda sobre la taula la incògnita de saber qui serà el substitut al capdavant del PP o JxCat, després de la renúncia d'Elsa Artadi.



Maragall ha estat proclamat alcaldable d'ERC en un acte al recinte de Fira de Barcelona, on també hi ha intervingut el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, entre altres membres de la formació. Entre el públic, també hi havia Jaume Graells, fins ara regidor socialista a l'Hospitalet de Llobregat i un dels noms que es perfilen com a candidat d'ERC en aquesta ciutat.