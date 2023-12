Élite Taxi defensa l'obligatorietat del B2 de català en la nova llei del taxi

Élite Taxi defensa que la nova llei del taxi de Catalunya inclogui l'obligatorietat del nivell B2 de català per obtenir una llicència i per als conductors de VTC. A través d'un comunicat, l'associació també demana que aquesta nova normativa que s'està redactant inclogui cursos de reciclatge i millora del català als que ja exerceixen de taxistes, per tal que assoleixin aquest nivell.

L'associació aprofita per denunicar "fraus massius" en els exàmens d'accés a la professió en els que "nombrosos taxistes han copiat i/o falsificat els certificats de català". Com a mesura per evitar-ho, proposen que la prova inclogui un apartat de comprensió lectora, redacció, comprensió i expressió orals de la llengua catalana. Alhora, admeten que "les autoritats ja treballen en el tema i ja hi ha diversos arrestats".

Élite taxi defensa la mesura com "una passa endavant en defensa de la llengua catalana, la llengua del nostre país". En la seva argumentació destaca que el català és la llengua de gran part de les classes populars de Catalunya, i que la llengua i la cultura sumen "en la construcció d'aquestes identitats populars positives socialment".

En la nota de premsa, recorden que el català és una "llengua amenaçada" citant els lingüistes com Carme Junyent i Josep Maria Castellà. "Si volem que sobrevisqui, cal protegir i promoure la llengua catalana. Cal que entre tots el parlem i el promoguem", reivindiquen.



Élite Taxi remarca que el seu és "un sector important" i un "símbol de la ciutat de Barcelona", per la qual cosa també es tracta d'"un aparador i un prescriptor del país". "Cal que aquest acompanyament que realitza el taxi excel·leixi i que amb ell es pugui transmetre que aquí hi ha una llengua, una cultura i una història molt dignes de ser tingudes en compte", defensen.

A més, recorden que qualsevol persona del país ha de poder ser atesa en la seva pròpia llengua quan puja a un taxi. "Per desgràcia actualment no passa i a la que li hem de posar remei urgentment", lamenten, instant a posar-hi remei.