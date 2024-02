Élite Taxi vol que el Govern exigeixi el B2 de català als taxistes

Élite Taxi ha exigit al Govern a través d'un comunicat que obligui als taxistes a treure's el B2 de català. L'entitat vol que s'incorpori el sector del taxi al futur Pacte Nacional per la Llengua perquè "gran part dels membres ni tan sols són capaços d'entendre el català, i tampoc de parlar-lo".

L'organització ha lamentat que el seu sector no hagi estat inclòs en aquest pla de foment del català i ha assegurat que "hi ha nombrosos indicadors que mostren una tendència negativa en l'ús i coneixement de la llengua. Com a societat i com a país, hem de tenir la capacitat d'actualitzar i modernitzar les eines que l'han fet progressar fins ara".

Actualment per obtenir la credencial de taxista només es necessita la certificació equivalent al B1. Segons Élite Taxi, és un "nivell bàsic que no es correspon amb la garantia dels drets lingüístics dels usuaris catalanoparlants que usen el taxi a casa nostra". El B2 correspon a un nivell intermedi, que "ha de garantir poder usar el català en un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d'independència lingüística".

En última instància, des d'Élite Taxi també subratllen que "el sistema d'examinació, amb escàs poder supervisor, ha estat propens al frau i la falsificació de certificats". "Esperem que el nostre Govern estigui a l'alçada i no ens deixi de banda en aquest moment històric i crucial per a la nostra llengua", han sentenciat.

Aquesta no és la primera vegada que posen sobre la taula aquesta demanda, sinó que el desembre de 2023 ja van exigir que la nova normativa que s'estava redactant inclogués cursos de reciclatge i de millora del català per obtenir el B2 i així aconseguir una llicència de taxista.