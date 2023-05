Els Bombers anticipen la incorporació de mitjans aeris per afrontar una campanya forestal d'estiu "molt difícil"

S'espera un estiu molt complicat als boscos catalans. Els Bombers de la Generalitat han avançat la incorporació de mitjans aeris i personal de reforç per a l'extinció d'incendis forestals. Així, aquest mes de maig ja s'incorporen dos helicòpters bombarders, dos de coordinació i comandament i tres avions de vigilància i atac.

En total, els Bombers de la Generalitat disposaran de 35 mitjans aeris. A més, la campanya forestal d'estiu s'avança del 15 a l'1 de juny, i s'allarga del 15 al 30 de setembre.

Pel que fa als reforços de personal, i respecte la campanya forestal del 2022, s'han incorporat al cos de Bombers de la Generalitat un total de 250 bombers de l'escala bàsica i, es preveu que, a finals del mes de maig, s'incorporin 176 nous bombers voluntaris als respectius parcs, un cop hagin finalitzat el període de pràctiques del procés selectiu. També s'ha reforçat l'estructura organitzativa i de coordinació. A més, es preveu la incorporació de 64 places de personal de diferent tipologia.



"Hi ha més prevenció anticipació, mitjans i efectius"

També s'amplien les capacitats de suport amb ús de drons en els incendis forestals. Tindran capacitat de supervisió i control especialment durant la nit, en què no hi haurà mitjans aeris volant. Per últim, es reforcen els sistemes de comandament en cas de simultaneïtat d'incendis forestals i les activitats de coordinació prèvia i d'inici de campanya amb el conjunt d'operadors.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha remarcat que l'estiu serà complicat degut als més de dos anys de sequera, cosa que ha deixat els boscos en un "estrès sense precedents". Per això, ha dit que el Govern ha volgut abocar "més recursos que mai". "Hi ha més prevenció, anticipació, mitjans i efectius", ha dit.

Per la seva banda, el cap operatiu dels Bombers, David Borrell, ha dit que serà una campanya difícil, però considera una "excel·lent notícia" que s'avanci la campanya del 15 a l'1 de juny, ja que això els dona "més tranquil·litat per estar preparats". "Els últims estius patíem una mica", ha admès.



Augment d'incendis de vegetació

Entre l'1 de gener i el 16 d'abril d'aquest any, el cos de Bombers ha gestionat 1.486 serveis d'incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal, mentre que en el mateix període de l'any 2022 van ser 1.285 serveis, i l'any 2021, 922. D'aquests incendis, 175 han estat incendis forestals, amb un balanç de prop de 680 hectàrees cremades, un 35% de superfície cremada més que el mateix període de 2022.