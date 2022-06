Els Bombers posen la màxima atenció en l'incendi d'Artesa de Segre, que no ha escapat del perímetre marcat

Els Bombers posen la màxima atenció en l'incendi d'Artesa de Segre (Noguera), que continua cremant sense control, per bé que s'ha aconseguit que no escapés del perímetre de 5.000 hectàrees marcat en l'estratègia d'atac. El cap dels Bombers, David Borrell, ha indicat que la prioritat del matí era que els focs actius no es fessin grans, objectiu que ha estat assolit.

En el cas del d'Artesa, ha admès que hi ha hagut "moltes dificultats" per aconseguir-ho, però ha celebrat haver-ho pogut fer. Borrell considera que aquest incendi potser ja ha cremat unes 2.000 hectàrees. Pel que fa l'altre incendi que preocupava, el de Lladurs (Solsonès), ha anunciat que els Bombers preveuen poder-lo estabilitzar en unes hores.



Borrell ha explicat que al llarg del dia hi ha hagut altres incendis o revifalles dins dels perímetres d'alguns dels focs que han complicat la situació, però ha celebrat que tots s'han pogut o perimetrar o controlar, com el cas del foc de la Riba, a l'Alt Camp.

El cap dels Bombers ha assegurat que l'estratègia de priorització d'atac en els incendis ha estat efectiva, i ha recordat que en tres dies hi podia haver hagut "desenes de milers d'hectàrees afectades" si no s'hagués prioritzat quins calia atacar primer "de manera contundent". Borrell ha assegurat que aquesta serà l'estratègia que se seguirà aplicant en les properes hores. En aquest sentit ha indicat que els mitjans aeris es desplaçaran dissabte al matí tots a Artesa de Segre per continuar preservant que el foc no surti de l'eix de confinament. Borrell no descarta que el foc estigui per sobre de les 2.000 hectàrees cremades.

També ha indicat que els diversos focs causats per llamps que hi ha hagut durant els tres dies que dura aquest episodi d'incendis ja no són preocupants, perquè, o bé s'han aconseguit apagar, o bé estan perimetrats i no tenen capacitat d'avenç. La previsió meteorològica de dissabte és una mica més favorable que la de divendres, però Borrell ha subratllat que això només vol dir que les condicions "no seran tan dures", i que "en cap cas es pot abaixar la guàrdia".

La resta de focs del Solsonès

D'altra banda, en una altra intervenció davant dels mitjans, el cap d'intervenció dels incendis del Solsonès dels Bombers, Eduard Martínez, ha corroborat que el foc de Lladurs pot estar estabilitzat properament, i ha afegit que, pel que fa als altres tres incendis de la zona, el d'Oger ja està controlat (ha cremat 15 hectàrees), el d'Altés segueix actiu amb unes 12 hectàrees (es treballar per tancar-li el perímetre) i el de Castellar de la Ribera està estabilitzat i es preveu donar-lo per controlat dissabte (ha cremat 350 hectàrees). També hi ha hagut incendis, ja controlats, a la Bassella (Alt Urgell), o a Corbera d'Ebre (Terra Alta).