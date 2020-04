Els CAP fan el seguiment de 47.373 persones amb símptomes lleus de coronavirus

Els Centres d'Atenció Primària (CAP) estan fent seguiment de 47.373 persones amb símptomes lleus de coronavirus, i demanen al dia un miler de radiografies. Aquest primer nivell d'atenció sanitària, que "s'ha reorganitzat del tot" davant la situació de pandèmia, està totalment focalitzat en les persones que presenten afectacions respiratòries, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, en la roda de premsa diària del Govern.



Aquest "seguiment acurat" permet decidir si cal derivar els pacients a l'hospital o no, tot i que, tal com ha recordat Vergés, el 85 % de persones contagiades no requereixen hospitalització. La consellera no ha confirmat ni desmentit que s'hagi arribat al pic de la corba, com ha afirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, però ha dit que el percentatge d'ocupació de les UCI a Catalunya "no s'ha mogut gaire" respecte a principis de setmana perquè tot i que ha anat entrant gent, han continuat ampliant-ne la capacitat. Se situaria, doncs, al voltant del 85 %.



Respecte a la fabricació de respiradors, Vergés ha explicat que no té la dada dels projectes que han estat acceptats i certificats per l'Agència Espanyola del Medicament, però que "no s'està frenant res" perquè tothom està fent "un esforç ingent" perquè aquests materials imprescindibles es puguin posar a disposició dels hospitals.



Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet balanç dels 20 dies de confinament fins aquest dijous. Els Mossos d'Esquadra han fet un total de 300 detencions, 150.611 identificacions a persones, 136.190 a vehicles i han aixecat 40.092 actes de denúncia. A més, han tancat 77 establiments i han imposat 75 actes de denúncia contra ells.

Continuen els trasllats de persones grans de residències

El Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, ha explicat l'evolució del pla Clínica Social Barcelona, que "s'està completant". Aquest pla implica el trasllat de 123 usuaris de residències a les clíniques FREMAP i Copèrnic. De moment, se n'han traslladat 86 de set residències petites de Barcelona (Crusean, La Mercè, Lesseps, Marvi Park, Star, Vinyet i Nova Alegria) que no disposaven de les condicions per fer l'aïllament. Aquest dijous se'n traslladaran 34 més de Nova Alegria i Marvi Park a la Clínica Copèrnic.



Iglesies també ha informat que estan treballant en la reubicació de 147 residents amb símptomes lleus de les comarques gironines. Deu residents ja estan en un nou recurs, gestionat per l'empresa pública SUMAR, i 21 més es traslladaran en els propers dies.



Pel que fa al material de protecció, aquesta setmana el Departament ha fet arribar a les residències de gent gran 210.000 mascaretes, 100.000 mascaretes quirúrgiques, 200.000 guants, 32.000 bates impermeables i 10.000 ulleres de protecció, per valor d'1,7 milions d'euros. Aquesta setmana arribarà més material per generar stocks a les residències, ha afegit el Secretari.



A més, s'han rebut 275 peticions de desinfecció d'aquests centres, de les quals se n'han completat 64.



Torra critica la gestió informativa de les morts a les residències

D'altra banda, Iglesies ha defensat la gestió de la informació de les morts a residències per coronavirus. Preguntat per la premsa després que el president de la Generalitat, Quim Torra, admetés que no s'ha informat prou bé de la situació a les residències i que això ha creat "alarma social", Iglesias ha explicat que han treballat per poder creuar les dades amb les de Salut i en comprovar que no era possible perquè eren diferents circuits han optat per una comunicació "més directa".



Així, aquest dimecres es va fer una roda de premsa on es va informar de les 362 morts a residències de gent gran, informació que es donarà en terminis de "24 o 48 hores". Tot i això, l'alt càrrec d'Afers Socials ha dit que s'ha volgut informar "de forma molt clara" en tot moment i que per això es treballava per creuar les dades. "Quan hem vist que no era possible ho hem comunicat", ha manifestat.

Primer dia de gratuïtat dels transports

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha informat que en el primer dia de gratuïtat en els transports arreu de Catalunya "novament la ciutadania ha respost amb responsabilitat" i no s'ha detectat un augment del seu ús. "És una mesura que té en compte l'esforç de les persones que es dediquen als serveis essencials", ha remarcat Budó. La demanda s'ha mantingut com en els últims dies, entre el 5 % i el 8 %.



Sobre l'ajuda de l'Exèrcit espanyol en tasques de construcció d'equipaments i desinfecció, la consellera Budó ha assegurat que "en la mesura que calgui, demanarem el suport a qui sigui". "L'exèrcit també es paga des de Catalunya. Si necessitem el seu suport, el disposarem", ha remarcat la consellera. Budó també ha reiterat de forma contundent la petició que sigui l'Estat qui s'endeuti per poder ajudar les persones i les famílies.