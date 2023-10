Els Catarres reversionen 'Vull estar amb tu' amb Stay Homas i Zoo

Els Catarres ha sorprès els seus fans amb una nova versió del seu èxit Vull estar amb tu, que es va llançar l'any 2013 dins de l'àlbum Postals. I ho han fet amb la col·laboració dels Stay Homas i Panxo de Zoo. És el primer avançament d'un disc especial que culminarà la celebració dels deu anys de carrera del grup d'Aiguafreda.

El disc es publicarà el 17 de novembre, uns dies abans de la festa de cloenda de les celebracions del desè aniversari amb quatre concerts a la Sala Apolo de Barcelona. Tindrà 11 temes i repassarà els grans èxits del conjunt de la mà d'artistes com Figa Flawas, Zetak, Lluís Llach, Joan Dausà, Gerard Quintana, Els Amics de les Arts, La Fúmiga, Balkan Paradise Orchestra o l'Escolania de Montserrat. L'objectiu és adaptar els temes al seu so actual, que combina el pop-rock amb elements de la música electrònica.

El disc també comptarà amb la col·laboració d'artistes valencians com Xavi Sarrià, Carles Caselles, Flora Sempere i Àlex Seguí. El treball pretén ser "un regal per al públic de tota la vida, però també per al que ha arribat amb els seus darrers èxits". "Són les mateixes cançons, però semblen noves", afirma el grup. "Ens venia molt de gust comptar amb artistes que admirem de l'escena catalana, que hem admirat des de petits o amb els que ens hem creuat darrerament".

Quatre concerts consecutius a la Sala Apolo

El disc s'engloba en la celebració dels deu anys de carrera del grup d'Aiguafreda, que va començar l'octubre del 2021 amb la publicació del llibre Catarres X, escrit per Jordi Basté, i que també ha inclòs una gira per Catalunya, les Balears i el País Valencià que culminarà amb quatre concerts consecutius a la Sala Apolo de Barcelona. Cada concert estarà dedicat a un dels quatre discos del grup. Dimecres 22 de novembre a Postals, dijous 23 a Big Bang, divendres 24 a Tots els meus principis i dissabte 25 a Diamants.