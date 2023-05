Els culés tornen al carrer per la rua de les campiones i els campions del Barça

Els culés han sortit al carrer aquest dilluns a la tarda per celebrar el 27è títol de Lliga masculí i el 8è títol de Lliga femení del gran club de la ciutat de Barcelona. El Barça masculí va rematar ahir la feina amb una victòria al camp de l'Espanyol, i avui ha compartit rua amb el conjunt femení, que ja tenia la feina feta, enmig de milers de persones que s'han aplegat al llarg del recorregut.

La culerada tenia ganes de celebrar les respectives lligues, especialment la masculina, després de quatre temporades de sequera que van acabar ahir a Cornellà-El Prat. L'equip femení, en canvi, ha alçat aquesta campanya el seu quart títol domèstic consecutiu.

La rua ha arrancat amb una mica de retard, passades les 18 hores, mentre molts aficionats ja s'han aplegat a punts clau bastants minuts abans de l'inici. El punt de partida ha estat el mateix Camp Nou, i el final a Arc de Triomf. L'ambient ha anat a més a mesura que els autocars avançaven metres, sumant seguidors a cada cantonada.

S'han posat en marxa des de l'accés 14 de l'Estadi, ubicat al carrer Arístides Maillol. El primer bus ha animat la ruta amb un DJ i l'speaker del Barça, el segon hi anaven els jugadors del primer equip masculí i el tercer portava a les campiones de Lliga del primer equip femení. El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha acomiadat a les jugadores i jugadors abans d'iniciar l'itinerari.

Molts aficionats han seguit el recorregut dels autobusos, mentre d'altres han restat en punts concrets. Càntics, samarretes, bufandes, banderes, bengales… han servit als aficionats per mostrar el seu suport a les jugadores i jugadors. Els campions i campiones també han anat guarnits amb material blaugrana i la samarreta commemorativa dels campionats, amb els lemes 'La lliga és nostra. El futur també'. i 'Juguem juntes, guanyem juntes'

El recorregut dels campions i campiones de Lliga ha estat el següent: Arístides Maillol, Travessera de les Corts (direcció Besòs), carrer Numància, carrer Berlín, carrer París, carrer Balmes, carrer Pelai, Plaça Catalunya (per sobre de Canaletes), carrer Fontanella i el passeig de Sant Joan abans d'arribar al seu punt final, l'Arc del Triomf.

Foto de família a l'esplanada del Camp Nou, abans de l'inici de la rua. — FC Barcelona

La jornada finalitza enguany sense els parlaments habituals. A causa de la situació econòmica, el club ha decidit no obrir el Camp Nou -on acostumaven a acabar aquestes rues- arran del cost que suposa per les arques de l'entitat.

Durant el recorregut hi ha hagut fins a tres punts d'animació, ubicats al carrer Berlín amb Josep Tarradellas, a Plaça Catalunya i a l'Arc del Triomf. Cadascun d'aquests punts d'animació tenia un DJ i carpes per al repartiment de banderes.