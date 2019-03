Els estudiants surten al carrer per demanar mesures contra el canvi climàtic

Centenars d'estudiants de secundària i universitaris (2.000 segons la Guàrdia Urbana) s'han manifestat aquest divendres a Barcelona per demanar que es decreti "l'estat d'emergència climàtica" i es prenguin mesures urgents contra el canvi climàtic, secundant la vaga internacional del moviment 'Friday for Future'.



La manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema "Emergència Climàtica", ha començat a les dotze del migdia a la plaça Universitat i ha passat per la plaça Catalunya i la Via Laietana fins a arribar a la plaça Sant Jaume. Els estudiants han corejat lemes com "què canviï el sistema i no el clima!", "ni un grau més ni una espècie menys", "visca visca visca la lluita ecologista!" o "què passa? què passa?, que contaminen massa".



Els manifestants, entre els quals també hi havia mares i pares amb els seus fills petits i gent gran, han recordat que "no hi ha un planeta B" i han instat a la societat i a les autoritats públiques que abandonin la indiferència davant l'emergència. "Si el planeta fos un banc, ja l'hauries salvat", han clamat també els participants que han denunciat que "qui més gasos emet són els que més es lucren d'això i qui més patim les conseqüències vivim subordinats a ells".



A més dels lemes denunciant la situació global, tant d'espècies animals, ecosistemes, com éssers humans, també s'han escoltat càntics que feien referència a la situació concreta dels barcelonins com "Aquesta calor al març no és normal" o "l'aire de Barcelona és una vergonya". L'anomenat 15M Climàtic ha recuperat les formes de les manifestacions dels indignats o del 8 de març amb multitud de pancartes fetes a mà pels mateixos participants així com la música i els grups de percussió.



L'originalitat dels estudiants també ha convertit el famós càntic "els carrers seran sempre nostres" per reivindicar, des de l'ecologisme, que "el planeta no és només nostre". En la lectura del manifest, els impulsors han denunciat que "les generacions que estan al poder ens estan robant el futur", per la qual cosa els joves estan "condemnats a una dura inestabilitat social i ecològica", i han assenyalat que estan "farts de veure casas nostra en flames".



Les portaveus han recordat que, segons l'últim informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, "ens queden tan sols 11 anys per evitar la catàstrofe climàtica" i han lamentat que aquesta "emergència mundial" no està sent afrontada per uns governs que "no estan a l'altura". Així, han denunciat tant el "negacionisme" del PP com l'"eterna espera" per la llei de Canvi Climàtic i de Transició Energètica del PSOE i han lamentat que la "lluita electoral interminable està deixant en segon pla el desastre al qual ens dirigim".



En declaracions a Efe, la portaveu del moviment en Barcelona Andrea Muñoz ha celebrat la quantitat de persones que s'han manifestat i ha admès que no esperaven tanta afluència, un impuls que els reafirma en la seva voluntat de continuar convocant cada divendres concentracions o actes.



Segons les dades de la conselleria d'Educació, el seguiment de la vaga en l'educació secundària ha estat desigual: a la ciutat de Barcelona l'afectació ha estat del 13,96%, els territoris amb major seguimient han estat les Terres de l'Ebre amb un 49,10% i el Vallès Occidental amb 39,22%, mentre que a Girona i Lleida no ha arribat al 5%.