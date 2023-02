Els nous radars de Barcelona posen 686 sancions diàries de mitjana

Els nous radars de Barcelona per prevenir infraccions i accidentalitat han sancionat diàriament a 686 conductors de mitjana. En concret, del 16 de gener al 6 de febrer, han interposat 28 multes a conductors cada hora, segons ha detallat avui el consistori de la ciutat.

Això no obstant, les dades de l'Ajuntament de Barcelona destaquen que les sancions s'han reduït un 40% respecte dels primers dies en els quals el radar funcionava aplicant multes. En concret, se sancionen només 19 de cada 10.000 vehicles que passen per aquests radars.

Fa uns mesos que la ciutat de Barcelona va instal·lar quatre radars de tram i 17 de punt. Inicialment, es va fer amb la fase pedagògica, indicant la velocitat, després en fase informativa, tramitant una comunicació als conductors, i finalment es van implementar en fase sancionadora, a principis de 2023.

Un total de 12 d'aquests estan situats en entorns escolars i 5 més en ubicacions considerades de risc a causa de la circulació a velocitat inadequada. A banda, cal recordar que al setembre, i un cop finalitzat el període d'avisos, els radars de tram del túnel de la Rovira, Badal, Glòries i la Ronda Litoral funcionen de manera habitual per garantir el compliment dels límits de velocitat i la normativa.

Imatge extreta de vídeo del tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i la tinenta de Mobilitat, Laia Bonet, fent el balanç de sinistres de 2022. — Pol Solà / ACN

L'Ajuntament de Barcelona se centra a reduir la velocitat dels conductors utilitzant diverses mesures com els radars. Altres vies són la detecció dels positius per alcohol i la protecció dels més vulnerables.

Justament, la Guàrdia Urbana va detectar l'any passat 2022 una mitjana de 39 conductors beguts o drogats cada dia, 14.307 en total. Respecte de la circulació, es van interposar unes 365.000 sancions, menys que el 2019. La immensa majoria van ser per excés de velocitat, amb 278.000, un 20% menys, i més de 50.000 van ser per saltar-se semàfors.

La Guàrdia Urbana ha detectat 34 zones de risc, que concentren 418 accidents, el 5,8% del total. La majoria estan a l'Eixample i en vies de gran capacitat com la Gran Via, la Diagonal, la Ronda General Mitre, el passeig de Gràcia i els carrers Aragó, València, Urgell, Balmes, Pau Claris, Roger de Llúria, Ganduxer o Sicília. La cantonada amb més sinistralitat és la de Mitre amb Ganduxer, amb 20 accidents, seguida de prop de la Gran Via amb Urgell, amb 19.

Reducció de la sinistralitat

La ciutat de Barcelona va registrar durant l'any 2022 un total de 7.202 sinistres de trànsit amb víctimes. Es tracta d'un 22,15% menys respecte a l'any 2019 i un 2,78% més respecte al 2021, molt marcat per les restriccions de mobilitat a causa de l'emergència sanitària.

Es van produir 23 morts, el que és gairebé el doble que els dos anys marcat per la pandèmia del coronavirus, però un més que el 2019. Suposen la tercera xifra més baixa des que hi ha registres, el 1990, si s'exceptuen els dos anys de restriccions per la Covid-19. D'altra banda, hi va haver 9.042 ferits, un 23,6% menys, dels quals 172 van ser greus, un 14,8% menys.

En total, hi ha hagut un 23,5% menys de víctimes i un 13% menys de víctimes greus. Dels 23 morts, 16 eren motoristes i cinc vianants i 17 eren homes.

El nombre de vehicles implicats en accidents ha baixat un 22% i es va quedar en 13.525. Uns 9.000 van ser turismes o motocicletes, amb reducció propera al 30% respecte del 2019. Hi va haver 793 sinistres amb bicis, quasi igual que el 2019, i 870 amb patinets, un 78% més. La majoria d'accidents són a l'Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc, i tenen lloc de 8 a 9 de matí i de 12 a 6 de la tarda.

El tipus d'accident més habitual, amb 1.798 casos, va ser per abast, quan un vehicle xoca amb un altre per darrere, normalment per falta d'atenció, excés de velocitat i per no respectar la distància de seguretat. Segons la causa de l'accident, les dues principals en el cas dels vianants va ser creuar en vermell o fora dels passos zebra.