Els pagesos tallen l'AP-7 a Cambrils per protestar contra el Hard Rock i Lotte Energy Materials

Més d'un centenars de persones, una desena de tractors i múltiples vehicles particulars han tallat aquest diumenge en tots dos sentits l'autopista AP-7 a Cambrils (Baix Camp). L'objectiu és protestar contra el macroprojecte del Hard Rock i la fàbrica de bateries elèctriques de Lotte Energy Materials que volen instal·lar a Mont-roig del Camp. Sota el lema Defensem el camp, llaurem el futur, està previst que la manifestació s'allargui 24 hores i duri fins dilluns al matí.



El pla original ideat per diverses entitats era tallar també l'autovia A-7 i la carretera N-340, dues accions que encara no s'han descartat del tot. Segons Eloi Redón, portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, la iniciativa acull "entitats amb un nexe en comú", la defensa dels recursos del territori i la gestió de l'aigua.

Aquest migdia ja s'ha pogut observar com els pagesos s'han preparat per dinar en plena autopista AP-7. El programa de la protesta inclou la lectura d'un manifest, diversos parlaments i acampada nocturna.



Des del Servei Català de Trànsit informen que els desviaments cap al nord es fan per la sortida 38 a Vendellòs i l'Hospitalet de l'Infant i cap al sud per la sortida 35 cap a Reus/Vila-seca.