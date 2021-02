Els partits independentistes i republicans demanen al Congrés conèixer amb "llum i taquígrafs la veritat" sobre el 23-F

Els partits independentistes, sobiranistes i republicans han demanat aquest dimarts al Congrés que es conegui "amb exactitud" cada document, cada enregistrament, cada informació significativa que estigui en poder de l'Estat espanyol i que aporti "llum i taquígrafs" als "veritables esdeveniments que van donar a llum" el 23-F, quan es compleixen 40 anys de l'intent de cop d'Estat de 1981.



El Congrés acull aquest dijous un acte per a commemorar el 40 aniversari d'aquella temptativa colpista i ho farà amb la presència del rei Felip VI, del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'altres membres de l'Executiu i representants de la Cambra Baixa, del Senat i d'altres poders de l'Estat. No obstant això, ERC, EH Bildu, JxCat, PDeCAT, la CUP i el BNG –a més del PNB, Compromís i Más País–, han declinat la invitació a l'homenatge que el Congrés rendirà "als pilars que sosté el règim del 78", tal com han plasmat aquestes forces en un manifest.

"Som forces que compartim l'objectiu de ruptura democràtica amb el règim del 78, el qual suposa la negació nacional i social dels drets i llibertats de les nostres societats i els nostres pobles. El règim del 78 i els pilars que el sostenen, són el cadenat que impedeix que la ciutadania catalana, basca, gallega, així com les classes populars d'aquest Estat, avancem cap a un escenari democràtic basat en la llibertat nacional i la justícia social", sostenen aquests partits.



En aquest sentit, després dels esdeveniments del 23-F, –resa el manifest– una operació d'Estat "va reforçar i va blindar" els pilars i valors del règim establert en la "mal anomenada transició democràtica espanyola", amb la figura del rei i l'Exèrcit com els seus majors garants. "Pilars i valors antidemocràtics d'on neixen la repressió, la desigualtat, la injustícia, la corrupció, la conculcació de drets i la retallada de llibertats que es mantenen fins al dia d'avui", afegeixen.



Així mateix, aquests partits han exigit que es coneguin tots els detalls relacionats amb el 23-F. I és que les ombres que encara planen sobre aquell dia han donat peu a multitud de teories sobre una possible implicació del llavors rei en la temptativa colpista o si el seu paper per a frenar-la va ser de veritat tan crucial com es recorda. "Més enllà de la versió oficial, existeixen fundats indicis que el cop de 23-F va ser una cosa planificada i orquestrada no per quatre militars descontents, sinó per tota una operació d'Estat que permetés salvar el règim del 78 fins als nostres dies", apunten per a després afegir: "És hora de conèixer tot el que va passar en nom de la veritat i la memòria democràtica".

Per això, han registrat a la Cambra Baixa una proposició no de llei per a instar el Govern de Pedro Sánchez a "fer els canvis legislatius necessaris per a desclassificar i donar a conèixer tots els documents escrits, sonors o de vídeo que permetin conèixer amb exactitud" els fets vinculats al cop d'estat del 23-F. En aquest sentit, la Mesa del Congrés ha tornat a ampliar aquest dimarts el termini per a registrar esmenes a la reforma de la llei de secrets oficials, una iniciativa registrada pel PNB, que aixecarà el vel en matèries classificades.