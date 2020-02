Els partits sobiranistes rebutgen la presència de Felip VI al Congrés: "No tenim rei"

Els partits sobiranistes amb representació al Congrés i al Senat han consignat un manifest per rebutjar la monarquia i manifestar que no reconeixen al rei com un "interlocutor vàlid" en les seves aspiracions polítiques.



Els signants del text són ERC, JxCat, Bildu, CUP i el BNG, i els seus representants l'han llegit aquest dilluns en castellà, català, gallec i euskera, només una hora abans que hagi tingut lloc el discurs de Felip VI per inaugurar la legislatura a les Corts.

"No tenim rei. Democràcia, llibertat i repúbliques", és el títol del manifest, que han llegit de forma compartida Gabriel Rufián (ERC), Laura Borràs (JxCat), Oskar Matute (Bildu), Mireia Vehí (CUP) i Néstor Rego (BNG). "La Monarquia espanyola i el seu màxim exponent, el rei d'Espanya, no ens representen", comença l'escrit.



"La societat catalana, basca i gallega rebutgen majoritàriament la figura d'una institució anacrònica hereva del franquisme que se sustenta en l'objectiu de mantenir i imposar la unitat d'Espanya i les seves lleis, negant així els drets civils, polítics i nacionals que assisteixen a les nostres ciutadanies i els nostres pobles", prossegueix.



Les formacions sobiranistes ja havien manifestat la setmana passada que la seva intenció era la de no acudir a la solemne obertura de les Corts, un acte que arrenca amb el discurs del monarca, que posteriorment presideix una desfilada militar en les Carrera de Sant Jerònim, una dels carrers on se situa el Palau del Congrés.



En total, gairebé mig centenar de diputats i senadors s'absentaran de l'acte amb el monarca. En el manifest, les formacions independentistes asseguren que Felip VI "no és un interlocutor vàlid en el camí democràtic cap a la llibertat que aspirem". "No té la legitimitat dels nostres pobles, ni li reconeixem cap funció política".



"El rei ha de deixar d'exercir la seva tutela sobre la ciutadania"

"Encara menys", continua el text, "quan el seu paper envers les nostres nacions no ha estat un altre que el d'intentar imposar projectes i valors antidemocràtics, com va quedar demostrat en el discurs autoritari pronunciat el 3 d'octubre (de 2017)".



El manifest conclou fent una crítica cap a la legitimitat de la monarquia i els seus orígens: "La Monarquia espanyola és un estament que no respon als valors republicans de llibertat, igualtat i democràcia que tant els ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles com les majories socials de l'Estat anhelen".



"Una democràcia real només serà possible des de la ruptura amb l'herència, les bases i valors que representa el Rei i la seva figura. Per això, considerem que el Rei i la Monarquia han de deixar d'exercir la seva tutela sobre la ciutadania i sobre els governs i parlaments que de la voluntat popular emanen. Només així es podrà donar via i solucions basades en el respecte a la voluntat popular, la llibertat i la democràcia", finalitza.