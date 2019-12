El discurs de Nadal del rei Felip VI, que va considerar que Catalunya és una “seriosa preocupació” a Espanya i que va tornar a defensar la unitat de l’estat, ha marcat les declaracions que s’han fet durant l’ofrena floral a la tomba de Francesc Macià, en el 86è aniversari de la mort de qui va presidir la Generalitat entre 1931 i 1933. Es pot dir que el Borbó ha rebut crítiques unànimes dels dirigents independentistes que hi ha participat. Un dels més contundents ha estat l’actual president del Govern, Quim Torra, que li ha replicat dient que “no. El que és una seriosa preocupació és l’Estat espanyol avui a Europa”, per afegir que és un estat “que vulnera els drets humans, incompleix resolucions de justícia i nega als catalans el seu dret a l’autodeterminació”.



El president del Parlament i dirigent d’ERC, Roger Torrent, també li ha replicat, dient que el problema no és Catalunya, sinó “un Estat que no és capaç de donar resposta a les demandes e la ciutadania”. També ha considerat que la monarquia “no està a l’alçada” i ha reclamat al Govern espanyol que avanci “cap a la solució democràtica” del conflicte polític, a més d’exigir la nul·litat del judici de l’1-O i l’alliberament dels presos polítics.



Per part d’ERC també ha parlat el seu líder a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, per a qui és un “discurs que no respecta Catalunya ni afegeix cap via de compromís ni de diàleg institucional”. Segons Maragall, “és el típic discurs que barreja bones paraules i pompositat buida” i, a més a més, demostra la “degradació del concepte d’estat”, ja que fa de la Constitució “un instrument de repressió, com ho ha sigut ell mateix”. A més a més, durant el discurs, emès la nit de Nadal, el diputat al Congrés Gabriel Rufián va fer diversos tuits especialment punyents contra el Borbó.

Felipe hablando de derechos y libertades y tú con miedo a tuitear.#DiscursoDelRey — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 24, 2019

També ha participat a l’ofrena a Macià la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, que ha exposat que si Espanya és un “estat democràtic i de dret”, com va dir ahir el rei, “acati la sentència” del Tribunal de Justícia de la Unió Europeu (TJUE) i alliberi els presos polítics. El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha admès que no va veure el discurs, però pel que n’ha llegit van ser paraules “buides” que “no aporten cap solució”.



La CUP, per la seva banda, va anunciar que no miraria el discurs del rei, amb un vídeo en què denunciava qüestions com la repressió a l’independentisme -amb gairebé 300 detinguts des del 2017- i realitats socials com els desnonaments, la sinistralitat laboral, els feminicidis o les persones preses als CIE.

No escoltarem el discurs de cap rei.

Aquesta nit, i sempre, #EnsFalten moltes a la nostra taula. #ApagaElRei pic.twitter.com/XMx1Ls6ql1 — CUP Països Catalans (@cupnacional) December 24, 2019

Finalment, també han participat a l’ofrena al president Macià l’ANC i Òmnium Cultural. El vicepresident de l’ANC, Josep Cruanyes, ha comentat que “la preocupació de Catalunya és que es vulnerin els drets fonamentals i que es respecti el dret a ser sobirans i independents", mentre que el seu homòleg d’Òmnium, Marcel Mauri, ha manifestat que el discurs de Felip VI “no té cap credibilitat”. I ha recordat que el rei no pot donar lliçons perquè l’1-O “va decidir prendre partit en contra de la ciutadania de Catalunya”.