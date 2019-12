El rey Felipe VI, en su tradicional discurso de Navidad, reconoció la “diversidad territorial” como uno de los valores fundamentales de España y apeló a la “voluntad de entendimiento” para conseguir “integrar nuestras diferencias” dentro del “respeto” a la Constitución. Sin embargo, las referencias a Catalunya fueron escasas e indirectas, en tanto que el Borbón no mencionó la sentencia europea sobre Oriol Junqueras.

Aunque hizo un reconocimiento de la pluralidad, algo que ya mencionó en el discurso de 2017, el monarca volvió a apelar a la “unidad” para conseguir “resolver” los “problemas” sin “divisiones ni enfrentamientos”. En cualquier caso, el jefe del Estado intentó mostrar un tono suave y conciliador aludiendo a la "generosidad" hasta en cuatro ocasiones y al "respeto" en otras tres.

El rey no quiso cargar las tintas sobre la situación de interinidad que se vive en España a las puertas de la formación de Gobierno, en la que se está negociando con ERC la investidura del presidente de Ejecutivo. El monarca solo apostilló la obviedad de que corresponde al Congreso "tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles". Eso sí, advirtió que "no debemos caer en los extremos" para preservar la "solidez de nuestro Estado".

Además, Felipe VI puso su mirada en el pasado con una referencia velada al franquismo, al que se refiere como un “muro de intolerancia, rencor e incomprensión” que fue derribado gracias a los valores de “diálogo”, "generosidad" y "respeto" de la sociedad española. Unos valores que, según el rey, “llevan muchos años presentes entre nosotros y constituyen una seña de identidad” que debe ser fortalecida.

Pese a ello, el jefe de Estado no hizo referencias directas a los elementos políticos que pueden poner en cuestión esos mismos valores de concordia y diálogo. Tanto es así, que el discurso no puso el foco en el ascenso de la ultraderecha, que precisamente bebe de la ideología autoritaria del pasado franquista.

En un discurso con referencias a aquellos que “han sufrido” las consecuencias devastadoras de las riadas e inundaciones en España en las últimas semanas, el rey manifestó su preocupación por los “tiempos de incertidumbre” que experimenta la sociedad y, como ya hizo en 2018, habló del cambio climático y la crisis de sostenibilidad que “condicionan ya de manera inequívoca nuestras vidas”.

El Rey Felipe VI dirige a los españoles el tradicional mensaje de Navidad | EFE

Una vez más, las palabras que el rey dedicó a la violencia machista brillaron por su ausencia, ya que no hubo ni una sola mención a las más de cincuenta mujeres que han sido asesinadas este 2019. Así, la única alusión al machismo estructural fue “la desigualdad laboral entre hombres y mujeres”, lo cual es para el monarca una de las grandes preocupaciones e inquietudes de nuestra sociedad.

La “falta de empleo” es, por otra parte, otro de los grandes quebraderos de cabeza que tienen los ciudadanos españoles, según Felipe VI. “Sobre todo para los jóvenes”, enfatizó. Sin embargo, el paro juvenil no tuvo el mismo protagonismo que en el discurso navideño de 2018, cuando el monarca quiso poner en el centro de su atención a la población de menos edad, que, según las encuestas de ese año, veían con malos ojos a la Corona.

“El tiempo no se detiene y España no puede quedarse inmóvil, ni ir por detrás de los acontecimientos. Tiene que seguir recorriendo su camino, sin encerrarse en sí misma como en otras épocas del pasado y levantando la mirada para no perder el paso ante los grandes cambios sociales, científicos y educativos que señalan el futuro”, concluyó.