Els pressupostos de Sánchez augmenten la inversió per a Catalunya, però incompleixen l'Estatut

El projecte de pressupostos generals de l'Estat, registrat aquest dilluns al Congrés per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, contempla un increment de la inversió a Catalunya, si bé no arriba al nivell que marcava la ja caducada disposició addicional tercera de l'Estatut. Dies abans, l'Executiu de Pedro Sánchez havia indicat que la inversió per a Catalunya s'aproparia a aquest nivell, amb la pretensió de fer un gest polític per convèncer els dos grups independentistes del Congrés, ERC i PDECat, a votar a favor dels comptes.



La realitat, però, és que la xifra final queda relativament per sota del que marcaria la disposició addicional tercera, segons la qual la inversió de l'Estat al Principat hauria de ser equivalent al seu pes en el conjunt de l'economia espanyola. Segons les dades del 2017, Catalunya suposa el 19,2% del PIB espanyol, però, en canvi, només rebria el 16,8% de les inversions regionalitzables de l'Estat per al 2019. En concret, el projecte de pressupostos del Govern de Sánchez destinen 2.051,4 milions a Catalunya, una xifra que incrementa en 700 milions el previst en els pressupostos de l'any passat, aprovat pel Govern de Rajoy. Aleshores la inversió prevista per a Catalunya es quedava en el 13,3% del total. En el cas concret del Ministeri de Foment, i les empreses públiques vinculades, la inversió se situa en 1.743,4 milions, és a dir, el 18,1% del total i, per tant, més a prop de la disposició addicional tercera de l'Estatut, que només es va complir els anys 2008 i 2009.

La disposició addicional tercera de l'Estatut.

Reaccions crítiques d'ERC i el PDECat



El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha denunciat que els pressupostos "incompleixen" l'Estatut i que si haguessin de votar-los "demà" el seu vot seria negatiu. Això sí, no ha aclarit si la seva formació presentarà una esmena a la totalitat. Rufián ha insistit a reclamar un "moviment" al president espanyol, Pedro Sánchez, respecte al referèndum que, ha recalcat, reclama el "poble català", així com que "se separi de la dinàmica repressiva de l'Estat".



També ha estat crític el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, que ha advertit que si Sánchez no posa sobre la taula una "proposta" per solucionar el conflicte català serà "dificilíssim, per no dir impossible" que la seva formació s'avingui a negociar un eventual suport als comptes públics. A més a més, Campuzano ha apuntat que "sembla" que els comptes no compleixen amb les previsions d'inversions previstes a l'Estatut i que si aquest nou incompliment es confirma, serà una raó més per reafirmar-se en la seva oposició al projecte. En qualsevol cas, ha incidit que la seva formació, com ve fent des de fa mesos, vincula qualsevol negociació al respecte a la presentació d'una proposta política que serveixi per "avançar en la solució del conflicte polític amb Catalunya.



Ara mateix hi ha un intens debat a l'interior del PDECat al voltant de què fer amb els pressupostos, amb partidaris de rebutjar-los, com la vicepresidenta del partit i diputada al Congrés, Miriam Nogueras -molt propera a Carles Puigdemont-, i una part de la cúpula -i de bona part del grup a la cambra baixa- que, en canvi, és partidari de permetre'n almenys la tramitació i guanyar temps per negociar algun tipus de solució per a Catalunya amb Sánchez.