Els serveis dels Bombers de la Generalitat augmenten prop del 6,5% l'any 2023

Els serveis dels Bombers de la Generalitat de Catalunya van augmentar el passat 2023 fins a un 6,41% en relació amb l'any previ. En concret, va fer un total de 83.053 actuacions arreu de Catalunya, el que suposa un augment considerable respecte els 78.050 que reflecteix el tancament del 2022. Ho ha detallat el cos d'emergències aquest dissabte en un comunicat.

El nombre més gran d'actuacions correspon als salvaments, tant al medi natural com en entorns urbans, amb un total de 18.787 serveis. Es tracta d'actuacions com per exemple obertures d'ascensor, recerques, guiatges o acompanyaments. El segon gran grup de serveis va correspondre als incendis urbans, amb 15.688 actuacions en incendis d'habitatge, d'indústria, de contenidors de residus i de vehicles, entre d'altres.

En tercer lloc van ser les assistències tècniques, amb 11.379 actuacions que inclouen edificacions, l'actuació en inundacions o en temporals per vent i el salvament de béns. Segueixen els serveis relacionats amb la mobilitat amb 10.878 actuacions: es tracta d'accidents de trànsit, neteges de calçada i accidents de tota mena de transports. Aquest darrer tipus d'actuacions s'han incrementat notablement, amb gairebé 1.100 actuacions més.

D'altra banda, al medi natural es van dur a terme 2.152 durant l'any passat, la majoria dels quals salvaments i/o rescats de muntanya. Destaca especialment un repunt als mesos de juliol i agost, fruit previsiblement de l'augment de les activitats a l'aire lliure gràcies a la bona climatologia. Destaca la tendència a l'alça si es compara amb l'any anterior (1.857) i el 2021 (1.954).

El pes dels incendis

Pel que fa als incendis de vegetació agrícola, forestal i urbana es van atendre 5.769 serveis. Aquí s'observa l'efecte de la sequera acumulada durant els mesos més secs, com el març i l'abril, quan es va observar un increment notable de serveis amb relació al 2022. En canvi, el juny, va ser un mes força més humit, i els serveis es van reduir pràcticament a la meitat en comparació al 2022.

Els Bombers també adverteixen que l'any comença amb una situació complicada a mesura que els dies es vagin allargant i les temperatures tornin a pujar. Es tracta de factors que afavoreixen un risc d'incendi que s'ha desestacionalitzat i que va més enllà de la campanya forestal.