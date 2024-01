Quatre morts en dos accidents de trànsit i absència d'aldarulls, balanç del Cap d'Any

Un greu accident a l'Alt Empordà poques hores abans de la mitjanit i un altre a la ciutat de Barcelona aquesta matinada de dilluns han marcat el balanç del Cap d'Any amb un total de quatre morts. Pel que fa a la seguretat de la multitud de revetlles celebrades arreu de Catalunya no destaca cap tipus d'aldarulls, tot i que els Mossos sí que han hagut de fer diverses actuacions.

Concretament, els Mossos han detingut 35 persones durant la nit de Cap d'Any, de les quals 12 per delictes de violència de gènere o violència en l'àmbit de la llar, 11 relacionades amb delictes contra el patrimoni, una per delicte de lesions, una per delictes contra la llibertat sexual i 10 més per altres fets, segons ha informat el Departament d'Interior.

Dos accidents mortals

Quant als accidents de trànsit, tres persones van morir aquest diumenge a Palau-saverdera, a l'Alt Empordà a la carretera GIV-6103. Els fets van passar poc abans de les vuit del vespre quan el cotxe va sortir de la via poc abans d'arribar a un encreuament, va saltar la tanca de seguretat, va bolcar i va caure en un marge d'un camp d'oliveres. Les víctimes mortals són un home de 48 anys, el seu fill de 16 i un amic del jove de la mateixa edat. Elsdos primers vivien a Vilajuïga i l'altre jove era de Roses i jugava a l'equip juvenil del Club de Fubtol Base de Roses.

La quarta víctima mortal aquest Cap d'Any ha estat un home de 21 anys que ha mort quan el vehicle amb el que circulava ha tingut un accident a la Ronda Litoral, a Barcelona, uns minuts abans de les sis de la matinada, quan ha xocat amb elements fixos de la via. La víctima mortal era el passatger d'un cotxe en el que viatjaven 4 persones més, de les quals una ha estat traslladada en estat greu, dues en estat menys greu i una passatgera donada d'alta al lloc. Aquesta és la primera víctima mortal per sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2024, després de 20 víctimes mortals el 2023.

En l'àmbit del trànsit, els Mossos han realitzat un total de 49 controls d'alcoholèmia a tota Catalunya amb 1.401 lectures. Com a resultat, hi ha hagut 51 conductors denunciats per via administrativa i 24 per via penal. Durant els controls també s'han fet 18 controls per drogues, 14 de les quals han resultat positius.

Més trucades a emergències

Tot i que la nit de Cap d'Any s'emmarca en la normalitat, i una certa tranquil·litat, per part de les autoritats policials, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 5.943 trucades, el que representa 1.060 més respecte fa un any. A més, els Bombers han atès dos serveis per incendis de xemeneia a Puigcerdà i a Santa Coloma de Queralt. Protecció Civil ha fet seguiment de possibles incidències amb l'operatiu de guàrdia a les sales de Barcelona i Reus. No s'ha registrat cap incidència de gravetat a nivell de protecció civil.



El gruix del dispositiu especial de la policia s'ha iniciat a les deu del vespre del 31 de desembre i s'ha allargat fins a les 10 del matí del primer dia del 2024 amb 3.100 agents repartits arreu del territori.

Durant aquesta nit de cap d'any, els Bombers també han hagut d'actuar en 7 serveis relacionats amb incendis de contenidor a Lleida, el Prat de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Viladecans, Vilafranca del Penedès, l'Amposta i l'Ametlla de Mar. També s'han activat per l'incendi en una fàbrica de totxanes a Castellet i la Gornal. S'hi van activar amb 2 dotacions i amb dues línies d'aigua el van donar per controlat. Un cop entrat en fase de refredat, van remullar la zona i al cap d'una hora ja el van poder donar per extingit.

Les trucades del telèfon d'emergències han alertat de 4.166 incidents relacionats amb la celebració de la festa. El 32,48% de les trucades han estat per demanar assistència sanitària; seguit del 18,72% per alertar d'agressions; un 13,27% per actuacions incíviques i un 11,45% per problemes de seguretat.