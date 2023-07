Els socorristes de Barcelona comencen una vaga indefinida per demanar millores

Els socorristes de les platges de Barcelona han començat aquest divendres una vaga indefinida. En una protesta aquest matí a la plaça Sant Jaume de la ciutat, els vigilants han reclamat millores laborals i un augment de la plantilla per garantir la qualitat del servei que ofereixen.

"El socorrista neteja els plats, es neteja les dents i renta les ferides en un mateix espai", ha criticat Ignacio Garcia, membre de CGT al comitè d'empresa de les platges de Barcelona. El representant assegura que "no s'ha fet res" dels plans per millorar els mòduls de salvament.

Per la vaga indefinida que ha començat aquest divendres s'han establert uns serveis mínims del 50%. De les 21 torres de vigilància que hi ha a les platges de Barcelona, 13 estaran obertes. Els socorristes denuncien que "no hi ha cap tipus de protocol o plantejament" per organitzar les condicions dels treballadors que garanteixen els serveis mínims.

En aquest sentit, García ha criticat que "s'estan explotant els companys que estan vigilant perquè a nivell visual es minimitzi la vaga". I és que els torns habituals dels socorristes són de dues hores, mentre aquest divendres els torns estan sent de fins a cinc hores.

Des del comitè d'empresa han cridat al "diàleg amb càrrecs polítics que tenen poder", ja que - asseguren - l'empresa "no té ni la capacitat ni els recursos per poder gestionar totes les platges que porten i que utilitzen els treballadors com a comodí". Tot plegat mentre dins de la seu de l'Ajuntament de Barcelona se celebrava el ple en què s'ha aprovat el nou cartipàs municipal.

Lluís Muñoz, membre del comitè d'empresa ha assegurat que existeix un dèficit de personal en plena temporada d'estiu i amb les platges plenes. Això fa que la "qualitat sigui molt menor" i que "es facilitin els accidents aquàtics", ha dit.

Protesta dels socorristes de platges de Barcelona per reclamar millores laborals. — Cinto Mora i Abelaira / ACN

Irrupció al ple municipal

A part de fer la protesta a la plaça Sant Jaume, tres socorristes han irromput al ple de l'Ajuntament de Barcelona. Han desplegat pancartes i han llançat consignes reclamant les seves reivindicacions.