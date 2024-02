Emergeixen les restes de la Foneria de Sant Sebastià a causa de la sequera al pantà de Darnius-Boadella

La sequera persistent a Catalunya ha deixat un nou escenari per ser fotografiat: ha quedat completament al descobert l'edifici de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga, que es trobava submergit dins el pantà de Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà. Es tracta d'una antiga fàbrica de munició per a canons del segle XVIII que només és visible quan els nivells d'aigua de l'embassament són molt baixos. De fet, ara es troba en l'11,7% de la capacitat total, és a dir, que dels 61 hectòmetres cúbics que pot acumular, ara només en té 7,13.

El cas del pantà de Darnius-Boadella és un dels més greus, ja que és troba 4 punts percentuals per sota de la mitjana del conjunt d'embassaments de les conques internes de Catalunya, que actualment és del 15,44%. La Generalitat ja ha decretat l'estat d'emergència per sequera en diversos punts del país, com per exemple en el sistema Ter-Llobregat.

Per combatre la manca de pluges, el Govern ha decretat una sèrie de mesures, entre les quals es troba modificar el cabal ecològic dels rius. Aquesta acció no ha estat ben rebuda per algunes entitats com Ecologistes de Catalunya, l'Associació de Naturalistes de Girona i Iaeden, que han denunciat que el 25% del tram que va des de Pont de Molins (Alt Empordà) fins a la desembocadura la Muga està "sec".

En aquesta línia, han subratllat que la reducció del cabal mínim aprovat en situació d'emergència (40 litres per segon) serà la "mort" del riu. Per la seva part, el president d'Ecologistes de Catalunya, Joan Vázquez, ha apuntat que s'ha reduït en un 96% el cabal en aquest riu en relació al que estava previst al pla de cabals del 2005 (1.200 litres per segon) i que "amb només un 3% és gairebé impossible que tinguem aigua".