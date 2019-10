La cinquena nit d'aldarulls a les capitals catalanes ha pujat de nivell de violència, particularment a Barcelona.



Els grups que han participat en les protestes violentes d'aquest divendres, a més de muntar barricades i calar foc a contenidors i material divers, han trencat voreres, han llançat llambordes, ampolles, llaunes i altres objectes contundents contra les forces policials en les immediacions de la plaça Urquinaona i el carrer Trafalgar de Barcelona, la vora de la Comissaria de la Policia Nacional.

Prèviament els policies havien carregat contra manifestants que s'havien concentrat a la Via Laietana i en els enfrontaments posteriors han llançat gas lacrimogen i centenars de pilotes de goma, malgrat estar prohibides per la legislació catalana.



Ja molt entrada la nit, els grups de joves que protestaven en aquesta zona han marxat cap al carrer Enric Granados, Balmes, Pelai, Bergara i altres punts de l'Eixample on s'han muntat més barricades, grans i petites, i s'han cremat diversos materials. Molt més tard han tornat a calar foc en un punt de la plaça Urquinaona Fins aquest moment s'havien produït 33 detencions, entre ells la del fotoperiodista del diari El País Albert Garcia, que estava fotografiant l'agressió policial contra un jove a la plaça Urquinaona en el moment de la seva detenció.

Fotos: Quinto día de protestas en Cataluña https://t.co/MSoKH1CSZu Dos policías detienen al fotoperiodista de @el_pais Albert Garcia durante los altercados pic.twitter.com/xaCaYyzAxV — EL PAÍS Fotografía (@elpais_foto) October 18, 2019

Passada la mitja nit, un total de 89 persones havien resultat ferides en els episodis de violència que han tingut lloc arreu de Catalunya, 52 a Barcelona, segons les dades facilitades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Una persona ha sofert una contusió facial i altres dues contusions oculars.

Enfrontaments a la vora de Prefectura

Des de primera hora de la tarda, mentre centenars de milers de persones, moltes d'elles procedents de les Marxes per la LLibertat, es manifestaven al Passeig de Gràcia, davant de la Comissaria de Via Laietana ja es respirava un ambient de tensió entre policia espanyola i grups de joves. Sobre les 19 h, però, una quantitat important de joves han abandonat la gran manifestació pacífica, han marxat cap al carrer Pau Clarís i han baixat cap a Urquinaona.



La policia espanyola, que comptava amb efectius extraordinaris, amb un gran nombre de furgonetes a la vora de comissaria de Via Laietana i carrers adjacents, ha carregat contra els manifestants que tenien al davant un seguit de vegades, els han fet retrocedir i han efectuat successives detencions.

Manifestants han calat foc a una barricada, i després una altra que en alguns moments ha perdut intensitat i que posteriorment els encaputxats han tornat a encendre, A les 21.20 hores deixava anar una gran columna de fum negre.



Això ha fet que des de les 20.00 fins a les 22.00 la situació a plaça Urquinaona hagi variat poc i s'hagi mantingut l'intercanvi d'objectes i gas lacrimogen entre manifestants i antidisturbis.

Sobre les 22.00 hores diversos furgons de la Policia Nacional han avançat cap a la plaça per ronda Sant Pere i han dispersat momentàniament els manifestants, que poc després han recuperat la posició i han avivat els focs de les barricades amb mes contenidors i tot tipus de materials i mobiliari urbà.



Molts d'ells han actuat encaputxats i alguns porten màscares per resistir els efectes del gas lacrimogen. Han demostrat en qualsevol cas un grau de coordinació important i de coneixement de mètodes per neutralitzar l'acció policial. Han arrencat llambordes amb palanques i han utilitzat també martells, malls i altres eines que han quedat repartides pels carrers, al costat de tanques, marquesines i senyals de trànsit.



Els Mossos d'Esquadra han utilitzat per primera vegada un camió d'aigua, comprat a principis dels anys 90, que només està pensat per obrir pas, apagar i desfer barricades.

Protestes i incidents a Girona, LLeida i Tarragona

La policia catalana ha realitzat altres quatre detencions a Girona i set a Tarragona, ja que, a banda de les accions de protesta a Barcelona, aquesta tarda s'han fet en d'altres ciutats catalanes diverses concentracions en suport als detinguts per la policia els últims dies i dels líders independentistes empresonats.

Aldarulls a Girona. EFE

60.000 persones s'havien concentrat davant dels jutjats de Girona amb el lema combatem el feixisme i amb crits de suport als detinguts en les protestes d'aquest dijous. A última hora i fins passada la mitja nit s'han produït càrregues policials i aldarulls en els quals han participat uns 200 joves, que s'han saldat amb 12 persones ferides.



A Tarragona, on s'havien mobilitzat no menys de 10.OOO persones, alguns grups també han muntat barricades i han incendiat materials a la vora de la Rambla Nova.



A Lleida, després d'una manifestació de més de 30.000 persones, també s'han produït enfrontaments, amb set ferits si més no, cinc persones ateses al carrer i dues traslladades.