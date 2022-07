Entitats ecologistes protesten contra els "atemptats urbanístics" a la costa de Begur

Entitats ecologistes, com SOS Costa Brava, Salvem Begur i Ecologistes en Acció han denunciat la "política urbanística desaforada" que, asseguren, impulsa l'Ajuntament de Begur i reclamen "aturar-la". Les entitats alerten que el consistori està tirant endavant nombrosos projectes i plans urbanístics "desfasats" i que no s'ajusten a la legalitat.

Denuncien que s'estan tirant endavant projectes i plans urbanístics "desfasats" que no s'ajusten a la legalitat

En una acció aquest dissabte a la platja de Sa Riera, els activistes han desplegat una pancarta on s'hi podia llegir #Aterra Salvem Begur. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, ha remarcat que la mobilització és una acció més per denunciar els "atemptats urbanístics" que s'estan fent al municipi del Baix Empordà, i n'ha assenyalat dues a tocar de la platja, les urbanitzacions de la Pedrera de s'Antiga i Jardins de sa Riera Living: "Han convertit un bosc en una muntanya de ciment".

Les entitats ecologistes carreguen contra la "política urbanística desaforada" a la població i insten l'ajuntament a deixar de permetre urbanitzacions en base a un planejament que no compleix la normativa ambiental, segons denuncien.

"És un acció de protesta per tots els desastres urbanístics que hi està havent a Begur. Ja n'hi ha prou d'aquesta massificació de segons residències", ha afirmat la portaveu de Salvem Begur, Lydia Chaparro, que denuncia que a la població s'estan desenvolupant urbanitzacions que impliquen "afectacions enormes contra el paisatge, contra el medi ambient i contra tota la costa".



En concret, denuncien que al ple del passat mes d'abril es va aprovar la modificació del pla parcial Montcal 2 per permetre l'edificació de nou parcel·les a la part alta del Puig; la urbanització de Bosc Major, amb 36 nous habitatges projectats; la de Mas Gispert; la del sector Sa Roda o la del sector Van de Walle Hoteler, a Sa Riera. "L'ajuntament està aprovant urbanitzacions a tot ritme i nosaltres diem prou", ha afegit Ribot.

Un POUM que incompleix la normativa ambiental

Els ecologistes sostenen que el consistori està donant llum verda a noves urbanitzacions basant-se en un POUM, el del 2003, que és "il·legal": "No va passar l'avaluació ambiental, permet urbanitzar en boscos que han de ser sòl no urbanitzable, hi ha solapaments amb espais protegits i de la xarxa natura 2000, i tot això l'ajuntament ho sap".

Reclamen a l'ajuntament que suspengui llicències i estudiï reformar el POUM

Per això, reclamen a l'ajuntament que suspengui llicències i estudiï reformar el POUM "d'una vegada per totes" per ajustar el planejament urbanístic a les exigències mediambientals i normatives actual. "No podem tolerar més agressions com aquestes que han desfigurat totalment la costa begurenca", ha criticat de Ribot.

L'acció d'aquest dissabte a la tarda s'emmarca en una campanya que porta un títol explícit: "A terra". "Diem a terra per evidenciar que aquests edificis no s'haurien d'haver construït i tenim una lluita judicial amb la que intentem fer efectiva que s'anul·lin les llicències i s'acabin enderrocant", conclou l'advocat.